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1 час назад

Где в России спасаться от аллергии на березу

Совсем скоро наступит период, который ненавидят все аллергики. Пока одни будут радоваться солнцу и появлению первых молодых листочков, другие с ужасом начнут замечать желтеющие от пыльцы берез лужи. Где можно переждать пик цветения – читайте в материале “Рамблера”.

Где в России спасаться от аллергии на березу
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Считается, что в средней полосе России береза цветет с конца апреля до середины мая. Однако пик цветения в разных регионах страны несколько отличается, что стоит учесть при выборе места дислокации. Это связано в том числе с климатическим зонированием.

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Не стоит паниковать, если вы приехали на место, где планируете переждать аллергию, и увидели по дороге несколько берез. Концентрация пыльцы во всех городах разная. Этот параметр измеряется в количестве зерен на кубический метр воздуха (в городах концентрация березовой пыльцы может достигать 2000–9000 единиц). И он также отличается от места к месту.

Куда же чаще всего отправляются россияне, чтобы переждать обострение поллиноза?

Пятигорск, Ставропольский край

Пятигорск считают идеальным местом для побега от аллергии из-за того, что часть города расположена на равнинной местности, а часть – в горной. В окрестностях есть березовая роща. Однако максимальное значение концентрации березовой пыльцы не превышает 88 единиц на кубический метр воздуха. Для сравнения: в Москве этот показатель в пик цветения достигает почти 13 тысяч единиц.

Крымский полуостров

Берез в Крыму немного, поэтому многие аллергики временно приезжают сюда. Плюсом будут целебный климат и десятки достопримечательностей, которые пока не наводнены толпами отпускников. Те, кто соскучился по шуму волн, отправляются на южный берег Крыма – в Судак, Феодосию, Ялту. Более безопасным с точки зрения распространения аллергенов считается город Евпатория и его окрестности, так как он находится в степной части полуострова.

Анапа, Краснодарский край

Воздух черноморского побережья в окрестностях Анапы практически не содержит пыли, по мнению тех, кто пережидает пик поллиноза там. Однако если у вас аллергия не только на пыльцу березы, то майское цветение, например, белой акации может усугубить ваше состояние. Плюсы этого направления – целебные минеральные источники, хвойные леса, близость Кавказских гор.

Некоторым аллергикам становится легче в Карелии, Архангельской или Вологодской областях. Однако не всем подходят северные регионы в силу разных причин. И даже пытаясь укрыться от поллиноза в тундре, аллергик может почувствовать цветение карликовой березы. То есть, идеального убежища от всех видов пыльцы, скорее всего, не существует.

Если вы решите все-таки переждать период цветения березы в другом регионе, вот несколько советов, которые будут полезны перед поездкой:

  • Возьмите лекарственные препараты с запасом. В том числе от аллергии.
  • Уточните у представителя вашей страховой компании, включена ли аллергия в перечень страховых случаев. Если вы останетесь без лекарств, то страховка поможет получить необходимую помощь.
  • Внимательно изучите отзывы о квартире или об отеле, где вы планируете остановиться, не стесняйтесь задавать вопросы владельцам. Согласитесь, увидеть цветущую под окнами вашего жилища березу, будет неприятным сюрпризом.
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