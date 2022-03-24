Что опасно есть в отпуске

Многие люди берут с собой огромные аптечки в отпуск, чтобы проблемы со здоровьем не испортили отдых. Однако форс-мажоры все-таки случаются. По данным всероссийского союза страховщиков, пищевые отравления и заболевания желудочно-кишечного тракта находятся на третьем месте по популярности причин, по которым россияне обращаются за медицинской помощью в отпуске. На первых двух — травмы и ожоги. В материале “Рамблера” — о том, что опасно выбирать из еды в отпуске. Эти правила касаются особенностей региона, а также теплой погоды, которая способствует размножению опасных микроорганизмов.

Фото: Рамблер Рамблер

Вода в кувшинах

Видео дня

Если вы не знаете или не видели, откуда наливали воду, то лучше не пить ее. Проще купить бутилированную воду и проверить, была ли герметично закрыта крышка бутылки. Дело в том, что если вы не знаете о том, откуда была налита вода, лучше не рисковать. Ее запросто могли налить из-под крана, чтобы сэкономить. Если вы проводите отпуск в более развитой стране, то с вами ничего не случится, а если вы решитесь выпить воду из-под крана, например, в Египте, то это может грозить серьезным пищевым отравлением. Дело в том, что опреснительные системы работают в этой стране не очень хорошо, а пресную воду привозят на курорты из центральной части страны.

Во многих регионах вода из-под крана не пригодна для питья, из-за неблагоприятного состояния труб. Чтобы в вашем организме не остались химические элементы, а также не проникли бактерии, будьте аккуратны и употребляйте воду только из кулеров, фильтров и бутылок.

Блюда с белыми соусами

Многие люди расслабляются в отпуске и теряют бдительность. Они забывают о том, что некоторые продукты портятся в теплое время года, это касается блюд, заправленных белыми соусами. В их составе, как правило, майонез, сливки, молоко или другие ингредиенты, которые быстро портятся на жаре. Дело в том, что их часто подают на шведском столе в различных отелях. Они выгодны тем, что туда попадают продукты, которые были приготовлены днем ранее. Например, вареная картошка, которую давали на ужин кусками, и мясные стейки могут оказаться в блюде, заправленном белым соусом на обед. В таком случае повышается риск отравления. В вашем блюде оказываются не только продукты, приготовленные за день до этого. Они заправлены майонезными соусами, которые могут быстро испортиться на жаре. Опасность заключается и в том, что вы не почувствуете, если у продукта истек срок годности из-за того, что блюдо может быть щедро заправлено соусом.

Нарезанные фрукты

Во-первых, из готовых нарезанных фруктов вы получаете гораздо меньше витаминов. Все зависит от того, когда они были нарезаны. И если вы думаете, что по цвету долек яблок можно оценить их свежесть, то вы очень ошибаетесь. Многие отельеры хитрят и поливают их лимонным соком для того, чтобы они могли долго лежать и сохранять товарный вид.