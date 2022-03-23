Только не Мальдивы: где отдыхают самые богатые люди мира

Богатые люди тоже любят отдыхать, правда, делают они это на курортах, которые далеко не всем по карману. И это не Мальдивские острова, как принято считать. Многие миллиардеры предпочитают более интересные и удаленные места нашей планеты. "Рамблер" расскажет о самых излюбленных курортах богачей.

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Остров Денис

Отель-остров уникален не только природным ландшафтом и богатейшим подводным миром, но и своей отдаленностью от всего остального мира. На территории острова нет ни связи, ни телевидения, ни интернета, а добраться до этого места можно только на вертолете. Постоянно на острове находится около 50 человек, и все они обслуживают состоятельных гостей.

Сен-Бартелеми

Остров вулканического происхождения находится всего в 20 километрах от Сент-Мартена. Еще в 1957 году в этом месте купил себе дом Дэвид Рокфеллер. После этого остров стал магнитом для всех миллиардеров со всего мира. Недвижимость в Сен-Бартелеми также когда-то приобрели Рудольф Нуриев, Роман Абрамович и многие другие.

Остров Гамильтон