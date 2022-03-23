Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+13° в 
USD 103.16EUR 113.26
Войти в почту
51 минуту назад

Только не Мальдивы: где отдыхают самые богатые люди мира

Мария Иглина

Богатые люди тоже любят отдыхать, правда, делают они это на курортах, которые далеко не всем по карману. И это не Мальдивские острова, как принято считать. Многие миллиардеры предпочитают более интересные и удаленные места нашей планеты. "Рамблер" расскажет о самых излюбленных курортах богачей.

Только не Мальдивы: где отдыхают самые богатые люди мира
Фото: piqsels.compiqsels.com

Остров Денис

Отель-остров уникален не только природным ландшафтом и богатейшим подводным миром, но и своей отдаленностью от всего остального мира. На территории острова нет ни связи, ни телевидения, ни интернета, а добраться до этого места можно только на вертолете. Постоянно на острове находится около 50 человек, и все они обслуживают состоятельных гостей.

Сен-Бартелеми

Остров вулканического происхождения находится всего в 20 километрах от Сент-Мартена. Еще в 1957 году в этом месте купил себе дом Дэвид Рокфеллер. После этого остров стал магнитом для всех миллиардеров со всего мира. Недвижимость в Сен-Бартелеми также когда-то приобрели Рудольф Нуриев, Роман Абрамович и многие другие.

Остров Гамильтон

Недалеко от берегов Квинсленда находится крошечный остров Гамильтон. На его территории расположены четыре отеля, ночь в которых стоит баснословных денег. Некоторые приезжают в это место исключительно ради того, чтобы стать свидетелем сезонной миграции китов, которая проходит в прибрежных водах в период с июля по сентябрь.

Лайфхаки,Рудольф Нуриев,Роман Абрамович,Дэвид Рокфеллер,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители