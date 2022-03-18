Инструкция: как купить путевку в детский лагерь со скидкой 50%

В 2022 году вноь заработает программа туристического кэшбэка за путевки в детский лагерь. Эту практику начали во время пандемии, по итогам она оказалась одной из наиболее успешных инициатив в сфере туризма. "Рамблер" расскажет, как сэкономить на отдыхе детей.
При оплате путевки в детский лагерь картой «Мир» можно получить возврат средств в размере 50% стоимости, но не более 20 000 рублей. Платить может любой родственник или друг семьи, позже деньги поступят на карту автоматически. При оплате другим способом необходимо заполнить заявление на госуслугах.
Это должна быть путевка в стационарный лагерь из числа партнеров программы — их список будет представлен на сайте мирпутешествий.рф к началу продаж. Там появится раздел «Детские лагеря». Лагерь может быть государственным или коммерческим.
Успеть в лагерь необходимо в период с 1 мая по 30 сентября 2022 года. При этом оплатить путевку необходимо после 31 марта, так как продажи в рамках программы еще не начались.
Если ребенок проводит в лагере несколько смен подряд, то за каждый платеж родитель или тот, кто путевку оплатил, получит кэшбэк. Если путевка льготная, то средства вернутся с той части, которая была оплачена. Например, вы получили скидку на путевку 50%, значит кэшбек составит 25%.