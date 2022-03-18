Инструкция: как купить путевку в детский лагерь со скидкой 50%

В 2022 году вноь заработает программа туристического кэшбэка за путевки в детский лагерь. Эту практику начали во время пандемии, по итогам она оказалась одной из наиболее успешных инициатив в сфере туризма. "Рамблер" расскажет, как сэкономить на отдыхе детей.

Что это за программа

При оплате путевки в детский лагерь картой «Мир» можно получить возврат средств в размере 50% стоимости, но не более 20 000 рублей. Платить может любой родственник или друг семьи, позже деньги поступят на карту автоматически. При оплате другим способом необходимо заполнить заявление на госуслугах.

Какие путевки "дают" компенсацию

Это должна быть путевка в стационарный лагерь из числа партнеров программы — их список будет представлен на сайте мирпутешествий.рф к началу продаж. Там появится раздел «Детские лагеря». Лагерь может быть государственным или коммерческим.

Необходимые справки

Успеть в лагерь необходимо в период с 1 мая по 30 сентября 2022 года. При этом оплатить путевку необходимо после 31 марта, так как продажи в рамках программы еще не начались.

Ребенок поехал на две смены