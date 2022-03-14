Аренда жилья в другой стране: какую квартиру не надо снимать

1. Часто фотографии являются ключевым фактором при принятии решения, но это большая ошибка. Есть масса уловок с удачными ракурсами или же совсем обманчивые фото с применением максимальных возможностей фотошопа. Поэтому опирайтесь в первую очередь на отзывы. Часто в отзывах подгружают более реальные снимки и отличия могут быть колоссальными.



2. Уточните действительный адрес объекта. Случается так, что собственники указывают местоположение, где вы заберете ключи, это не всегда адрес той самой квартиры, где вы планируете жить. И не всегда это является безобидным стечением обстоятельств. Обратив вниманием на это расхождение, предложение может исчезнуть, а мошенник испарится, ведь этой квартиры возможно вовсе не существует.



3. Будучи иностранцем, вам будет довольно сложно провести интернет, если он не подключен, и это может оказаться большой проблемой, которую возможно и получится решить, но на это уйдет много времени.



4. Обратите внимание, указана ли информация о наличии кондиционера. Допустим, в объявлении этой информации нет, в таком случае есть вероятность, что кондиционер не установлен, а если страна отличается высоким градусом в определенный сезон – это может пагубно отразиться на вашем здоровье. Лучше не надеяться на обещания, что в скором времени кондиционер появится.



5. Обязательно изучите предложения на всех доступных платформах, чтобы найти самые выгодные по цене условия. Маленький сервисный сбор может компенсироваться высокой стоимостью аренды и наоборот.

Юрий Завидов Риэлтор, эксперт по недвижимости