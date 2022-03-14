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58 минут назад

Аренда жилья в другой стране: какую квартиру не надо снимать

Мира Маркина
Юрий Завидовэксперт

Аренда недвижимости за границей – актуальная сегодня тема. В каждой стране есть свои особенности по съему жилья. Спросили эксперта Юрия Завидова об основных ошибках туристов.

Аренда жилья в другой стране: какую квартиру не надо снимать
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com
Существует много популярных, проверенных сервисов для безопасного бронирования. Лучше забронировать подходящий для вас вариант заранее, но не забывайте отслеживать и фиксировать запасные варианты. Есть сервисы, с помощью которых вы можете бронировать недвижимость напрямую у хозяина квартиры, на этих площадках небольшой сервисный сбор, однако, чтобы не наткнуться на мошенников, осуществляйте бронирование только с подтвержденными профилями, прошедшими верификацию. И лучше, если профиль будет не новый.
Юрий Завидов
Юрий ЗавидовРиэлтор, эксперт по недвижимости
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По словам эксперта, прежде чем бронировать жилье, необходимо внимательно изучить предложение арендодателя.

1. Часто фотографии являются ключевым фактором при принятии решения, но это большая ошибка. Есть масса уловок с удачными ракурсами или же совсем обманчивые фото с применением максимальных возможностей фотошопа. Поэтому опирайтесь в первую очередь на отзывы. Часто в отзывах подгружают более реальные снимки и отличия могут быть колоссальными.

2. Уточните действительный адрес объекта. Случается так, что собственники указывают местоположение, где вы заберете ключи, это не всегда адрес той самой квартиры, где вы планируете жить. И не всегда это является безобидным стечением обстоятельств. Обратив вниманием на это расхождение, предложение может исчезнуть, а мошенник испарится, ведь этой квартиры возможно вовсе не существует.

3. Будучи иностранцем, вам будет довольно сложно провести интернет, если он не подключен, и это может оказаться большой проблемой, которую возможно и получится решить, но на это уйдет много времени.

4. Обратите внимание, указана ли информация о наличии кондиционера. Допустим, в объявлении этой информации нет, в таком случае есть вероятность, что кондиционер не установлен, а если страна отличается высоким градусом в определенный сезон – это может пагубно отразиться на вашем здоровье. Лучше не надеяться на обещания, что в скором времени кондиционер появится.

5. Обязательно изучите предложения на всех доступных платформах, чтобы найти самые выгодные по цене условия. Маленький сервисный сбор может компенсироваться высокой стоимостью аренды и наоборот.
Юрий Завидов
Юрий ЗавидовРиэлтор, эксперт по недвижимости

Юрий Завидов предупредил, что, скорее всего, туристу будет выдвинут целый список требований и обязательных документов. Однако он призвал не беспокоится из-за этого, так как арендодатель также хочет себя обезопасить от недобросовестных жильцов.

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