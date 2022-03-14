Что делают с остатками мыла в отелях

Во многих отелях постояльцам предлагают бесплатные средства гигиены: шампунь, гель для душа и кусочек мыла. Некоторые гости используют эти мини-упаковки, другие забирают с собой домой в качестве “сувенира”, а кто-то просто оставляет их нетронутыми. И если с кусочками мыла, которые остаются в упаковках, и теми, что туристы увозят с собой, все понятно, то о том, что происходит с обмылками, оставшимися в ванных комнатах отелей, мало кто знает. Читайте об этом в материале "Рамблера".

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Как правило, оставшиеся после постояльцев использованные кусочки мыла просто выбрасывают: владельцы отелей считают нерентабельным переплавлять их и использовать заново, поскольку это довольно дорого. Но некоторые гостиницы (на сегодняшний день в мире их около 4000) начали сотрудничать с международной благотворительной организацией, волонтерам которой и отдают все оставшиеся в отелях обмылки.

Эта организация была основана Шоном Сейплером в 2009 году, ему же принадлежит идея переработки и повторного использования мыла. Цель организации — обеспечить людей из нуждающихся стран мылом, которое раздают совершенно бесплатно. Это может показаться невероятным, но огромное количество людей живет без возможности соблюдать элементарные правила гигиены. О них-то и предложил заботиться Шон Сейплер.