Как ускорить получение загранпаспорта в 2022

Многие россияне сейчас пытаются выехать за границу. Специально для «Рамблер» юрист, правозащитник и общественный деятель Екатерина Гордон дала комментарий, можно ли сейчас ускорить получение загранпаспорта.

Фото: Кадр из фильма «Идентификация Борна» Кадр из фильма «Идентификация Борна»

Краткий ответ: специально ускорить не получится — только по важным причинам.

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В силу сложной и опасной политической ситуации, к моему личному сожалению, большое количество россиян пытается ускоренно получить хоть какую-нибудь заграничную визу или иностранное гражданство. И, соответственно, с ним паспорт. Это сейчас практически невозможно, если, конечно, у вас нет связей в госструктурах или посольствах.

В рамках сложившейся ситуации и на сегодняшний день [12 марта 2022 года — прим. ред.], срочно и юридически чисто оформить загранпаспорт или визу не получится. Ажиотаж, страх и личные мотивы граждан привели к тому, что очереди за загранпаспортами увеличились, а способы получения — сильно усложнились.

Я рекомендую сохранять спокойствие и не пытаться нарушать закон даже в это сложное время.

Катя Гордон Юрист, правозащитник, общественный деятель

Что касается юридических оснований для ускоренного получения загранпаспорта в обычное время — их не так много.

Смерть или серьезная болезнь вашего близкого родственника за рубежом;

Личная необходимость получения срочного лечения заграницей.

Для срочного получения загранпаспорта необходимо предоставить обычный набор документов (российский паспорт, фото, военный билет, свидетельство о смене имени), а также специальные справки. Если едете лечиться сами — письмо органа здравоохранения, подтверждающее необходимость срочной поездки на лечение за границу. Если к родственнику — письмо из-за границы, подтверждающее факт тяжелого заболевания или смерти родственника.