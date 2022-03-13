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1 час назад

Инструкция: как ускорить получение загранпаспорта в 2022

Дарья Амосова
Катя Гордонэксперт

Многие россияне сейчас пытаются выехать за границу. Специально для «Рамблер» юрист, правозащитник и общественный деятель Екатерина Гордон дала комментарий, можно ли сейчас ускорить получение загранпаспорта.

Как ускорить получение загранпаспорта в 2022
Фото: Кадр из фильма «Идентификация Борна»Кадр из фильма «Идентификация Борна»

Краткий ответ: специально ускорить не получится — только по важным причинам.

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В силу сложной и опасной политической ситуации, к моему личному сожалению, большое количество россиян пытается ускоренно получить хоть какую-нибудь заграничную визу или иностранное гражданство. И, соответственно, с ним паспорт. Это сейчас практически невозможно, если, конечно, у вас нет связей в госструктурах или посольствах.

В рамках сложившейся ситуации и на сегодняшний день [12 марта 2022 года — прим. ред.], срочно и юридически чисто оформить загранпаспорт или визу не получится. Ажиотаж, страх и личные мотивы граждан привели к тому, что очереди за загранпаспортами увеличились, а способы получения — сильно усложнились.

Я рекомендую сохранять спокойствие и не пытаться нарушать закон даже в это сложное время.
Катя Гордон
Катя ГордонЮрист, правозащитник, общественный деятель

Что касается юридических оснований для ускоренного получения загранпаспорта в обычное время — их не так много.

  • Смерть или серьезная болезнь вашего близкого родственника за рубежом;
  • Личная необходимость получения срочного лечения заграницей.

Для срочного получения загранпаспорта необходимо предоставить обычный набор документов (российский паспорт, фото, военный билет, свидетельство о смене имени), а также специальные справки. Если едете лечиться сами — письмо органа здравоохранения, подтверждающее необходимость срочной поездки на лечение за границу. Если к родственнику — письмо из-за границы, подтверждающее факт тяжелого заболевания или смерти родственника.

Подавать документы на ускоренный загранпаспорт получится только лично. Если с документами все в порядке, загранпаспорт выдадут на четвертый рабочий день со дня регистрации заявления.

Лайфхаки,Катя Гордон,Екатерина Гордон,
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