Как ускорить получение загранпаспорта в 2022

Многие россияне сейчас пытаются выехать за границу. Специально для «Рамблер» юрист, правозащитник и общественный деятель Екатерина Гордон дала комментарий, можно ли сейчас ускорить получение загранпаспорта.
Краткий ответ: специально ускорить не получится — только по важным причинам.
В силу сложной и опасной политической ситуации, к моему личному сожалению, большое количество россиян пытается ускоренно получить хоть какую-нибудь заграничную визу или иностранное гражданство. И, соответственно, с ним паспорт. Это сейчас практически невозможно, если, конечно, у вас нет связей в госструктурах или посольствах.
В рамках сложившейся ситуации и на сегодняшний день [12 марта 2022 года — прим. ред.], срочно и юридически чисто оформить загранпаспорт или визу не получится. Ажиотаж, страх и личные мотивы граждан привели к тому, что очереди за загранпаспортами увеличились, а способы получения — сильно усложнились.
Что касается юридических оснований для ускоренного получения загранпаспорта в обычное время — их не так много.
Для срочного получения загранпаспорта необходимо предоставить обычный набор документов (российский паспорт, фото, военный билет, свидетельство о смене имени), а также специальные справки. Если едете лечиться сами — письмо органа здравоохранения, подтверждающее необходимость срочной поездки на лечение за границу. Если к родственнику — письмо из-за границы, подтверждающее факт тяжелого заболевания или смерти родственника.
Подавать документы на ускоренный загранпаспорт получится только лично. Если с документами все в порядке, загранпаспорт выдадут на четвертый рабочий день со дня регистрации заявления.