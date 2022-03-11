Как изменятся цены на жилье и авиабилеты

Изменения цен на жилье и авиабилеты обусловлены несколькими факторами. Если говорить об авиабилетах, многие перевозчики не осуществляют перевозки на территорию РФ. Туристы, которые находятся за пределами РФ, должны приобретать новые билеты. То есть у нас есть спрос, а предложение резко падает. Кроме того, туристы, которые планировали отпуск, тоже лишились авиабилетов.



Что касается цен на размещение, их рост связан с ростом желающих переехать, ростом бизнес-туризма. Люди летят в Армению и Казахстан. Лидерами направления являются страны СНГ, но говорим мы еще и о Турции. Это тоже одно направление, куда люди «сбегают» на зимовки.



Но максимальный рост цен на жилье мы видим именно по странам СНГ, во многом потому что в Турции сейчас не сезон, и там много объектов размещения, соответственно, предложение довольно высокое. А если мы говорим об Армении, это не топовое туристическое направление, и объектов размещения там не так много. Поэтому повышенный спрос обуславливает повышение цен на данных рынках. Некоторые туристы уехали в ОАЭ, но там много объектов размещения и, соответственно, цена не так выросла. Кроме того, ОАЭ - страна дорогостоящая, поэтому в Эмираты улетают единицы.



Изменится ли эта ситуация в долгосрочной перспективе, сказать достаточно сложно, потому что вариативность очень высока. Скорее всего, ажиотаж спадет, и цены на билеты устаканятся.

Юлия Новосад Эксперт по туризму