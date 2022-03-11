Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+16° в 
USD 116.75EUR 128.95
Войти в почту
57 минут назад

Как изменятся цены на жилье и авиабилеты

Мира Маркина
Юлия Новосадэксперт

Аренда жилья и авиабилеты резко подскочили в цене. Спросили эксперта по туризму Юлию Новосад, почему так произошло и что будет с ними дальше.

Как изменятся цены на жилье и авиабилеты
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Изменения цен на жилье и авиабилеты обусловлены несколькими факторами. Если говорить об авиабилетах, многие перевозчики не осуществляют перевозки на территорию РФ. Туристы, которые находятся за пределами РФ, должны приобретать новые билеты. То есть у нас есть спрос, а предложение резко падает. Кроме того, туристы, которые планировали отпуск, тоже лишились авиабилетов.

Что касается цен на размещение, их рост связан с ростом желающих переехать, ростом бизнес-туризма. Люди летят в Армению и Казахстан. Лидерами направления являются страны СНГ, но говорим мы еще и о Турции. Это тоже одно направление, куда люди «сбегают» на зимовки.

Но максимальный рост цен на жилье мы видим именно по странам СНГ, во многом потому что в Турции сейчас не сезон, и там много объектов размещения, соответственно, предложение довольно высокое. А если мы говорим об Армении, это не топовое туристическое направление, и объектов размещения там не так много. Поэтому повышенный спрос обуславливает повышение цен на данных рынках. Некоторые туристы уехали в ОАЭ, но там много объектов размещения и, соответственно, цена не так выросла. Кроме того, ОАЭ - страна дорогостоящая, поэтому в Эмираты улетают единицы.

Изменится ли эта ситуация в долгосрочной перспективе, сказать достаточно сложно, потому что вариативность очень высока. Скорее всего, ажиотаж спадет, и цены на билеты устаканятся.
Юлия Новосад
Юлия НовосадЭксперт по туризму
Лайфхаки,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители