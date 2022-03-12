В мире существует множество мест, где люди приспособились жить в экстремальном климате. Кто-то может существовать во льдах и в снегах, а кто-то живет в пустыне без воды. Большинству доступны современные технологии, которые позволяют обойтись без газа и воды, так как трубы проложить в Арктике невозможно по ряду причин, в том числе и из-за климата.

В Арктику нередко приезжают туристы для того, чтобы испытать себя, а еще посмотреть на природу и животных, о которых раньше только читали в книгах. За эту красоту и необычный опыт приходится расплачиваться отсутствием минимальных удобств. Например в Арктике очень тяжело найти чистую теплую воду. Блогер Денис Забелин, публикующий ролики под ником @d1als в TikTok показал, как он бывает воду в Арктике.