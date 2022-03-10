Обязанности проводника, о которых не знают пассажиры

Со стороны пассажира работа проводником кажется довольно легкой. На первый взгляд, они только встречают, проверяют билеты и продают продукты при необходимости. На самом деле, многие вещи скрыты от посторонних глаз. Об обязанностях проводника, про которые не знают пассажиры, — в материале "Рамблера".

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Чистота туалетов

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В поездах нет отдельной уборщицы, которая бы ходила по вагонам, пылесосила ковры и убирала туалеты. Этим занимается проводник. Если в туалете засор, устраняет его проводник. Если нужно помыть туалет, это тоже делает проводник. А еще следит за тем, чтобы всегда была бумага, полотенца и мыло. Уборку в туалете проводник должен проводить каждые шесть часов. Влажная уборка вагона должна быть произведена каждые 12 часов. Также проводник обязан пылесосить и выносить мусор по необходимости. Мыло и предметы гигиены нужно проверять ежечасно.

Помощь пассажирам с постельным бельем

Любой пассажир может попросить проводника постелить постельное белье, если он сам не в состоянии этого сделать. Однако чаще всего проводники застилают постель людям с ограниченными возможностями, пожилым людям, беременным и людям, которые путешествуют в одиночку с маленькими детьми. Им проводник не имеет права отказать.

Носильщик и такси

Через проводника вы можете заказать к поезду носильщика чемоданов. Эта услуга не будет бесплатной, но проводник обязан вам бесплатно связаться с вокзалом и вызвать помощника. Также он может вызвать вам такси перед прибытием к вокзалу. Эти услуги бесплатны и входят в обязанность проводника.

Поддержание тишины

Проводник обязан следить за тем, чтобы все пассажиры в вагоне соблюдали тишину в период с 23:00 до 7:00. Если ночью кто-то начинает шуметь, проводник обязан вмешаться. Если и это не помогает, то уже тогда проводник вызывает представителей правоохранительных органов, которые либо пытаются утихомирить дебоширов, либо высаживают их из поезда.

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