Что делать, если вы за границей, а карты заблокированы

3 марта Ростуризм сообщил о 20 тысячах туристах из России, которые застряли за рубежом. Запрет на перелеты по европейскому небу совпал по времени с финансовыми санкциями. Карточки нескольких банков перестали работать за рубежом. Что делать, если вы застряли за границей, а ваши карточки не работают? «Рамблер» поговорил с Валентиной Васильевой — экспертом по налогам, основательницей онлайн-школы для бухгалтеров «Бухгалтер на фрилансе».

Фото: Кадр из фильма «Поймай толстуху, если сможешь» Кадр из фильма «Поймай толстуху, если сможешь»

Россияне сейчас столкнулись с большими сложностями со счетами за границей и банковскими картами. На момент написания этой статьи я нахожусь в США и также столкнулась с этой проблемой.

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Какие банки попали под санкции Запада: ВТБ, Сбербанк, Совкомбанк, Промсвязьбанк, «ФК Открытие», Новикомбанк.

Visa и Mastercard заявили, что отключат российские банки от своих систем. На данный момент карты Visa и Mastercard продолжают работать за границей. Есть перебои при оплате товаров и услуг через сайт российскими картами. Но в любой момент это может измениться.

Что делать прямо сейчас?

Откройте банковскую карту в банке, который не попал под санкции Запада. Скачайте приложение, подайте заявку на открытие обычного счета + откройте обычный валютный счет, в валюте которая вам необходима. Все это вы сможете сделать удаленно, без физической карты. Дальше эти карты прикрепляете в Apple Pay — таким образом, вы сможете снимать наличные в валюте.

Как покупать валюту?

Открываете обычный брокерский счет, покупаете валюту через биржу и моментально выводите деньги на свой валютный счет. Дальше его можно обналичить или хранить на счете. Сейчас вся покупка валюты на российской бирже облагается комиссией 12%.

Либо есть второй вариант — обменять напрямую с обычного счета на валютный счет по курсу банка.

Как обезопасить свои деньги за границей?

Открыть счет в стране, где вы сейчас пребываете. В некоторых странах действуют ограничения для россиян, но всегда есть лазейки и есть банки, которые помогут открыть банковский счет россиянам. В частности, в США открывают счета в Bank of America.

Бонус: кто является резидентом или нерезидентом РФ?

Президент РФ подписал указ о запрете резидентам выводить валюту на зарубежные счета. Это касается резидентов РФ.

Налоговый резидент РФ — это человек, который находился на территории России не менее 183 дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Налоговый нерезидент — это человек, который находился в России менее 183 дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Если вы являетесь нерезидентом, то вы можете пополнять свои счета за рубежом.