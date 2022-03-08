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25 минут назад

Зачем включать в самолете авиарежим на телефоне

Даша Краснова

В ходе полета стюардессы просят пассажиров переключить телефоны в авиарежим, однако все знают, что на высоте 10 тысяч километров принять звонок или зайти в Интернет просто невозможно. "Рамблер" выяснил, для чего нужен авиарежим.

Зачем включать в самолете авиарежим на телефоне
Фото: yandex.zenyandex.zen

Оказывается, требование выключать телефон не распространяется на весь мир. Например, в Европе, такого нет. В США попросят ограничить использование интернета, до того как самолет наберет высоту в три тысячи метров. И только в России бортпроводник попросит выключить все устройства и не включать их до окончания полета.

Телефон в режиме полета, не может принимать вызовы. Но все остальные возможности телефона доступны. Вы можете пользоваться камерой и слушать музыку.

Однако свежие исследования доказывают, что мобильные устройства не несут опасности оборудования. Все зависит от количества включенных девайсов. По словам экспертов, если телефоны включен у десяти пассажиров, ничего страшного, но 200 рабочих телефонов могут привести к помехам.

Поэтому авиарежим нужен не для точной работы оборудования, а скорее для комфорта пассажиров. В ином случае, люди могут мешать друг другу телефонными разговорами во время взлета и посадки.

Также в случае жесткой посадки вы не выроните телефон из рук и не ударите другого пассажира. Все-таки современные телефоны довольно массивные и могут нанести вред здоровью.

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