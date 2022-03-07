Многие авиакомпании разрешают перевозить небольших животных на борту самолета. Однако доставать их во время полета их переноски категорически запрещено. Подробнее - в материале "Рамблера".
По словам стюардессы @ya.gavaiskaya, это может привести к непредсказуемым последствиям, в том числе экстренной посадке самолета. Как рассказала бортпроводница в своем TikTok-аккаунте, также это может угрожать безопасности других пассажиров.
"Последствия могут быть действительно страшными из-за халатности пассажиров", - написала девушка, отвечая на вопросы подписчиков в комментариях.
Также пользователи вспомнили о своих перелетах с животными:
"Я летала с собачкой,2 кг, ручная игрушка, заплатила немаленькие деньги, считай как билет полноценный, только проводники относились к нам так, будто мы зайцем летим, еще и прокаженные"; "Наш кот всю дорогу дышал как собака с открытым ртом. У него был сильнейший стресс".
Смотрите видео, чтобы узнать подробнее, почему лучше не трогать и не кормить питомца на борту.