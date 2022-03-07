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57 минут назад

Почему нельзя доставать животных на борту самолета: видео

Мира Маркина

Многие авиакомпании разрешают перевозить небольших животных на борту самолета. Однако доставать их во время полета их переноски категорически запрещено. Подробнее - в материале "Рамблера".

По словам стюардессы @ya.gavaiskaya, это может привести к непредсказуемым последствиям, в том числе экстренной посадке самолета. Как рассказала бортпроводница в своем TikTok-аккаунте, также это может угрожать безопасности других пассажиров.

"Последствия могут быть действительно страшными из-за халатности пассажиров", - написала девушка, отвечая на вопросы подписчиков в комментариях.

Также пользователи вспомнили о своих перелетах с животными:

"Я летала с собачкой,2 кг, ручная игрушка, заплатила немаленькие деньги, считай как билет полноценный, только проводники относились к нам так, будто мы зайцем летим, еще и прокаженные"; "Наш кот всю дорогу дышал как собака с открытым ртом. У него был сильнейший стресс".

Смотрите видео, чтобы узнать подробнее, почему лучше не трогать и не кормить питомца на борту.

Лайфхаки,Видео,
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