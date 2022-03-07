"Я летала с собачкой,2 кг, ручная игрушка, заплатила немаленькие деньги, считай как билет полноценный, только проводники относились к нам так, будто мы зайцем летим, еще и прокаженные"; "Наш кот всю дорогу дышал как собака с открытым ртом. У него был сильнейший стресс".