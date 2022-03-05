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1 час назад

Как сложить вещи, чтобы они не помялись

Стелла Шмель

Когда на носу поездка, а место в чемодане строго ограничено, довезти гардероб без эстетических потерь представляется достаточно сложной задачей. В материале «Рамблера» — о том, как сложить вещи, чтобы они не помялись в чемодане.

Как сложить вещи, чтобы они не помялись
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Первый способ: в самые склонные к заломам вещей положите плотный лист или картон. Это поможет сохранить вещи в удовлетворительном виде.

Также запомните, что ни в коем случае не следует складывать тонкие и мнущиеся вещи так, как вы обычно кладёте их в шкаф на полку.

Помочь может и способ, когда одну кофту кладут внахлест к другой, как бы обвивая рукава последующей.

Сложите одежду пополам, рукава — к внешнему краю. Затем начинайте сворачивать вещь, складывая вещь в чемодан как бы рулетиком.

Не стоит недооценивать вакуумные пакеты, этот способ подойдёт к изначально не склонным к заломам вещам — толстым свитерам и мягким кофтам. Вакуумные пакеты помогут сэкономить пространство чемодана.

Чтобы в ценности и сохранности довезти платье, разложите его на столе или кровати, положите в середину толстую мягкую кофту, аккуратно заверните рукава и верх и низ к середине, поместите в чемодан. Так у платья не будет резких складок и его можно довезти практически без потерь.

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