Когда на носу поездка, а место в чемодане строго ограничено, довезти гардероб без эстетических потерь представляется достаточно сложной задачей. В материале «Рамблера» — о том, как сложить вещи, чтобы они не помялись в чемодане.

Первый способ: в самые склонные к заломам вещей положите плотный лист или картон. Это поможет сохранить вещи в удовлетворительном виде.

Также запомните, что ни в коем случае не следует складывать тонкие и мнущиеся вещи так, как вы обычно кладёте их в шкаф на полку.

Помочь может и способ, когда одну кофту кладут внахлест к другой, как бы обвивая рукава последующей.

Сложите одежду пополам, рукава — к внешнему краю. Затем начинайте сворачивать вещь, складывая вещь в чемодан как бы рулетиком.

Не стоит недооценивать вакуумные пакеты, этот способ подойдёт к изначально не склонным к заломам вещам — толстым свитерам и мягким кофтам. Вакуумные пакеты помогут сэкономить пространство чемодана.