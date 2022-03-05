Что взять с собой в поездку на долгий срок

Если вы не знаете, когда вернетесь, а впереди запланировано путешествие с открытой датой и чемодан ограниченной вместимости, то планирование списка вещей должно быть выстроено максимально грамотно. В материале "Рамблера" перечисляем то, что точно следует взять с собой, если вы не знаете, когда вернетесь.

Документы

Максимальный набор документов с собой: загранпаспорт, паспорт гражданина Российской Федерации, полис медицинского страхования, свидетельство о браке.

Одежда

Грамотно составьте капсулу, и тогда вам не придется брать с собой весь гардероб: джинсы, водолазка, свитер, кофта на молнии, для девушек - платье, для мужчин - рубашка. Демисезонная куртка и три пары обуви: кроссовки, ботильоны или ботинки, высокие сапоги или универсальные ботинки с грубой подошвой.

Белье и носки берите в минимальном количестве, ведь их легко и просто приобрести на месте.

Лекарства

Если вы человек, который принимает жизненно важные препараты, продумайте, сколько может длиться ваше путешествие, какие его максимальные сроки, будет ли возможность время от времени пополнять необходимые запасы в местных аптеках.

Ваши личные вещи, которые вам никак не заменить

Такие вещи есть у каждого: расческа, определенная марка крема для рук, тапочки, сумка. Даже если место ограничено, выделите в своем чемодане немного пространства на то, чтобы уложить те предметы, которые дарят вам чувство комфорта и удобства использования. Как правило, такие вещи непросто найти между делом, поэтому лучше взять их с собой.

Многоразовая бутылка и многоразовые стаканы