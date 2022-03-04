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45 минут назад

Как снизить тревожность кошки во время перелета

Стелла Шмель

На время отъезда не всегда есть возможность и желание оставить любимого питомца у родственников, друзей или в зоогостинице. В материале "Рамблера" рассказываем, что делать, если в путешествие в самолете с вами отправляется и домашний любимец.

Как снизить тревожность кошки во время перелета
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Приучать кошку к долгой дороге следует, начиная с переноски. Кошка должна ассоциировать ее с безопасным укромным местом, а не клеткой, из которой нет выхода.

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Выбирая переноску, обратите внимание не только на материал и удобство транспортировки, но и постарайтесь подумать о том, как питомец будет чувствовать себя внутри. Сейчас большой популярностью пользуются рюкзаки с полностью прозрачной внешней стороной. В таком месте кошке не будет комфортно — она будет чувствовать себя на обозрении, уязвимо, без возможности спрятаться от любопытных глаз и пугающих событий. Лучше предпочтите пластиковые контейнеры с фронтальным входом или мягкие сумки-переноски. Начните приучать питомца к переноске заранее — ставьте ее недалеко от места, где кошка отдыхает, положите туда любимые игрушки или подстилку, не закрывайте дверцу.

Также помните, что переноска должна соответствовать правилам авиакомпании, которой вы отправляетесь в путешествие.

Заранее изучите все пункты тщательно перевоза животного в салоне или в багажном отделении. Проверьте, что вес животного и переноска не превышают допустимые требования по весу и размеру.

Также узнайте о правилах местного законодательства страны, в которую летите. И отправляйтесь к врачу, чтобы он смог подготовить все документы животного для полета.

Адаптацию к полету лучше начинать не позднее, чем за две недели до даты рейса. Постепенно стоит приучать кота к шуму, схожим с шумом самолета. Можно включить видео- или аудиозаписи, на которых есть этот звук, а также звуки, типичные для аэропорта, самолетной посадки или взлета.

Помочь в адаптации животного к перелету могут и успокоительные препараты. Обязательно посоветуйтесь с ветеринаром перед началом их приема и четко следуйте инструкции.

В день полета ограничьте потребление корма. Посоветуйтесь с ветеринаром, сколько именно давать еды в день полета, чтобы животное не испытывало чувство голода, но при этом его не тошнило.

Стресс от поездки кошка испытает в любом случае. Крайне важно снизить его количество, насколько это возможно.

Сейчас крайне популярны консультации у зоопсихологов, которые помогут выработать в домашнем питомце психологическую устойчивость. Если ваша кошка крайне тяжело переносит любую смену обстановки и транспорт, обратитесь к такому специалисту, и он обязательно подберет техники, которые помогут животному снизить стресс от перелета.

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