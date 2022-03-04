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1 час назад

Как получить загранпаспорт в другой стране

Анна Шутова
Братухина Викторияэксперт

Если вы потеряли загранпаспорт за границей или хотите получить новый, не обязательно для этого возвращаться в Россию. Спросили эксперта в сфере туризма, руководителя туристического агентства Guruturu Викторию Братухину, как это сделать.

Как получить загранпаспорт в другой стране
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
За пределами страны оформлением и выдачей загранпаспортов занимается консульское учреждение или дипломатическое представительство России.

Заполните анкету на сайте консульского департамента МИД РФ (https://passportzu.kdmid.ru). Также выберите консульское учреждение, в которое вы планируете обратиться. В некоторые возможна онлайн запись, запись по телефону, а некоторые консульства принимают в рабочие часы.

На прием вам понадобится распечатанная анкета и QR-код, который сгенерирует вам сайт. Также фотография, квитанция об оплате пошлины, старый паспорт и дополнительные документы для подачи заявления. В консульстве примут ваши документы, сфотографируют.

Паспорт по закону вам изготовят и пришлют в срок до 3 месяцев со дня подачи, но могут быть и задержки в получении паспорта, поэтому лучше делать заранее.
Братухина Виктория
Братухина ВикторияРуководитель туристического агентства Guruturu
Лайфхаки,МИД России,
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