Как получить загранпаспорт в другой стране

За пределами страны оформлением и выдачей загранпаспортов занимается консульское учреждение или дипломатическое представительство России.
Заполните анкету на сайте консульского департамента МИД РФ
(https://passportzu.kdmid.ru). Также выберите консульское учреждение, в которое вы планируете обратиться. В некоторые возможна онлайн запись, запись по телефону, а некоторые консульства принимают в рабочие часы.
На прием вам понадобится распечатанная анкета и QR-код, который сгенерирует вам сайт. Также фотография, квитанция об оплате пошлины, старый паспорт и дополнительные документы для подачи заявления. В консульстве примут ваши документы, сфотографируют.
Паспорт по закону вам изготовят и пришлют в срок до 3 месяцев со дня подачи, но могут быть и задержки в получении паспорта, поэтому лучше делать заранее.