Как обманывают проводники в поездах

Зарплатный максимум проводников, без учета премий и надбавок, может достигать 50 000 рублей. В регионах или у тех, кто ездит на небольшие расстояния, зарплата может варьироваться от 15 000 рублей. Однако проводники находят и другие способы заработать. Чаще всего это делают обманным путем с помощью пассажиров. В материале “Рамблера” — о том, как не дать обмануть себя в поезде.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Перепродажа постельного белья

Видео дня

Экс-проводники говорят, что подобный “бизнес” начался еще в 90-е. Тогда проводники зарабатывали очень мало и им приходилось придумывать новые способы заработка. Одним из таких стала перепродажа постельного белья. Проводники собирают использованные простыни, наволочки и пододеяльники, которые были у пассажиров в коротких поездках. Их пшикают специальным раствором из хлорки, чтобы они придал запах чистоты, а потом кладут под матрас, который служит прессом. После этого пакет запаивают.

“Проводники особенно любили одно средство, его в маленьком хозмагазине в Риге продавали. Там в составе был крахмал. Опрысканное им из пластиковой бутылки с дырочками бельё реально пахло и выглядело как свежее. Я помню, тогда всё содрогалась: как же они сами-то не брезгуют, без перчаток работают. Да и потом кто только не спал на этом белье”, — публикует рассказ бывшей проводницы “Новости Твери”.

Чай и сахар втридорога

Еще один способ заработка у проводников — продажа чая и сахара, который они купили в магазине. С собой на смену они берут чай и кофе в пакетиках, а также сахар, который они купили в оптовом магазине по низкой цене. Продают его по прайсу компании-перевозчика, а деньги кладут себе в карман. Некоторые сотрудники прямо перед сменой заходили в магазин и покупали огромные коробки с чаем, где себестоимость пакетика была пять рублей. Продавали его за 50 — в десять раз дороже.

Продукты первой необходимости

У проводников есть план по реализации определенных товаров. За это они получают премии, а также соревнуются в этом между собой. Иногда помогает ситуативная подготовка. Например в морозные зимы и промозглые вечера пассажиры налегают на чай. Те, кто едет в командировку на ночном поезде всегда просят кофе. В жару они зарабатывают на продаже прохладительных напитков.

“Я работала летом, была жара, мы ехали в Адлер, и так вышло, что наш поезд простаивал 1,5 часа в чистом поле. Естественно, о кондиционере в вагоне мы не могли и мечтать, а пассажиры за первые полчаса выпили все свои запасы воды”, — призналась проводница “АиФ”, которая продавала пассажирам ледяную бутылку воды 0,5 за сто рублей.

Прайс на битое и испорченное

Проводник после каждой поездки отчитывается за все, что было в вагоне. В том числе стаканы, наволочки и пододеяльники. Если пассажир рвал простыню или разбивал стакан, проводница должна доложить о недостаче. При этом, никакие штрафы для пассажиров в этом случае не предусмотрены. Особо предприимчивые проводницы могут заставить платить за возмещение ущерба, но чаще всего эта сумма не превышала 100 рублей.

Проезд зайцем