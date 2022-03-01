Как обманывают проводники в поездах

Зарплатный максимум проводников, без учета премий и надбавок, может достигать 50 000 рублей. В регионах или у тех, кто ездит на небольшие расстояния, зарплата может варьироваться от 15 000 рублей. Однако проводники находят и другие способы заработать. Чаще всего это делают обманным путем с помощью пассажиров. В материале “Рамблера” — о том, как не дать обмануть себя в поезде.
Экс-проводники говорят, что подобный “бизнес” начался еще в 90-е. Тогда проводники зарабатывали очень мало и им приходилось придумывать новые способы заработка. Одним из таких стала перепродажа постельного белья. Проводники собирают использованные простыни, наволочки и пододеяльники, которые были у пассажиров в коротких поездках. Их пшикают специальным раствором из хлорки, чтобы они придал запах чистоты, а потом кладут под матрас, который служит прессом. После этого пакет запаивают.
“Проводники особенно любили одно средство, его в маленьком хозмагазине в Риге продавали. Там в составе был крахмал. Опрысканное им из пластиковой бутылки с дырочками бельё реально пахло и выглядело как свежее. Я помню, тогда всё содрогалась: как же они сами-то не брезгуют, без перчаток работают. Да и потом кто только не спал на этом белье”, — публикует рассказ бывшей проводницы “Новости Твери”.
Еще один способ заработка у проводников — продажа чая и сахара, который они купили в магазине. С собой на смену они берут чай и кофе в пакетиках, а также сахар, который они купили в оптовом магазине по низкой цене. Продают его по прайсу компании-перевозчика, а деньги кладут себе в карман. Некоторые сотрудники прямо перед сменой заходили в магазин и покупали огромные коробки с чаем, где себестоимость пакетика была пять рублей. Продавали его за 50 — в десять раз дороже.
У проводников есть план по реализации определенных товаров. За это они получают премии, а также соревнуются в этом между собой. Иногда помогает ситуативная подготовка. Например в морозные зимы и промозглые вечера пассажиры налегают на чай. Те, кто едет в командировку на ночном поезде всегда просят кофе. В жару они зарабатывают на продаже прохладительных напитков.
“Я работала летом, была жара, мы ехали в Адлер, и так вышло, что наш поезд простаивал 1,5 часа в чистом поле. Естественно, о кондиционере в вагоне мы не могли и мечтать, а пассажиры за первые полчаса выпили все свои запасы воды”, — призналась проводница “АиФ”, которая продавала пассажирам ледяную бутылку воды 0,5 за сто рублей.
Проводник после каждой поездки отчитывается за все, что было в вагоне. В том числе стаканы, наволочки и пододеяльники. Если пассажир рвал простыню или разбивал стакан, проводница должна доложить о недостаче. При этом, никакие штрафы для пассажиров в этом случае не предусмотрены. Особо предприимчивые проводницы могут заставить платить за возмещение ущерба, но чаще всего эта сумма не превышала 100 рублей.
Вот этот способ уже давно стал целой схемой, так как цены за эту услугу достаточно высокие, поэтому проводники делят ее с начальством. На вокзале можно договориться с проводницей проехать в пустом купе, если такие имеются в наличии. Например, бывает такое, что пассажир вышел на одной станции, а до того, как поезд доедет до другой, место остается свободным. Так многие ездят “зайцем”, а деньги за проезд попадают в карман проводнику.