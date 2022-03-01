Чем отличаются бизнес-залы в аэропортах

Бизнес-залы в аэропортах предназначены преимущественно для тех, кто летит бизнес-классом. Однако туда можно пройти и тем, кто летит в “экономе”. Для этого нужен Прайорити пасс. Как правило, он есть у держателей карт некоторых банков. Можно также купить подписку-доступ к бизнес-залам некоторых аэропортов, но она довольно дорогая, поэтому, если вы летаете нечасто, покупать ее не стоит. Бизнес-залы для многих кажутся запредельным уровнем комфорта. Действительно, в некоторых аэропортах они оснащены душевыми кабинами. В материале “Рамблера” — о том, как устроены бизнес-залы в российских аэропортах.

Фото: Рамблер Рамблер

Мягкие кресла и быстрый интернет

Видео дня

Если в обычных залах перед вылетом вы сядете на неудобные стулья, расположенные в ряд. На которых, кстати, место найти практически невозможно, если вы летите в сезон, то в бинес-залах есть целые диваны и мягкие кресл, где можно комфортно разместиться.

Еще один повышенный уровень касается бесплатного интернета. Если в обычном зале аэропорта вы едва ли сможете прогрузить социальные сети, то в бизнес-зале через WiFi можно скачать фильмы.

Шведский стол и напитки

Бизнес-залы большинства аэропортов предоставляют большой выбор еды и напитков. Все это можно брать без дополнительной платы, в том числе и некоторые алкогольные напитки. Однако еда там почти не отличается от той, что вам предлагают в самолете, только здесь она в неограниченном количестве. Блюда высокой кухни и дорогие напитки предоставляются за дополнительную плату.

“Безалкогольный напитки в большом ассортименте - и соки (апельсиновый, томатный, яблочный), газировка, минеральная вода, и чай, и кофе. Чай, правда, только пакетированный, но есть, из чего выбрать”, — написала путешественница об одном из бизнес-залов в Шереметьево. (При. ред. — здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены)

“Выбор бесплатной еды тоже неплохо представлен. Конечно, это не бизнес зал Лондона или Мадрида, но перекусить вполне возможно. Утром имеется пара видов каш и другие закуски, плюс салаты. К обеду выносят первые блюда (парочка видов). Я бы не сказал, что шедеврально приготовлено, но, если вы голодны, то перекусить вполне достаточно”, — так отзываются о питании в бизнес-зале во Внуково.

“Выбор напитков неплохой. Особенно понравился сок в стеклянных бутылочках. Правда он стоит только на барной стойке, но взять его можете свободно. Под конец вынесли на барную стойку фрукты: яблоки, апельсины и неплохие груши.Кофе из кофемашины. Качество нормальное”, — пишут о бизнес-зале в Домодедово.

Ассортимент зависит от аэропорта и бизнес-зала, который вы выбрали. Например, в региональных аэропортах разнообразие еды не такое большое, как в крупных городах.

Дополнительные услуги