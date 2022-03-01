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5 часов назад

Почему не стоит заряжать гаджеты в поезде

Мария Каткова

Большинство современных поездов оборудованы розетками прямо в вагонах. Если раньше заряжать телефоны, ноутбуки и другие гаджеты можно было только через розетки около туалета, то теперь можно это сделать, не вставая с кровати. Однако эксперты говорят, что заряжать гаджеты так не стоит. О том, чем грозит эта привычка — в материале “Рамблера”.

Почему не стоит заряжать гаджеты в поезде
Фото: РамблерРамблер

Эксперты рекомендуют брать с собой в поезд портативные аккумуляторы для телефонов, часов и наушников. При этом, ноутбуки заряжать в поезде можно. Все дело в напряжении, которое поставляется через розетки. Изначально они были созданы для того, чтобы пассажиры могли подключать бытовые приборы: электробритвы, фены и так далее. На всех розетках в поездах есть предупреждения о том, что они действуют только для электробритв, а также написано напряжение, которое они могут поставлять. Оно равно 220 вольт.

Сотовые телефоны для подзарядки требуют меньшего напряжения, поэтому их не рекомендуется заряжать в этих розетках. При этом, компания-перевозчик в правилах пользования предупреждает, что не несет ответственности за выход гаджета из строя. Эксперты говорят, что если вы один раз зарядите телефон через эту розетку, из строя он не выйдет, но можете повредить аккумулятор телефона. Он станет быстрее разряжаться, может нагреваться сильнее, а его износ повысится.

Однако если у вас нет выхода, то есть несколько правил того, как заряжать телефон в плацкартном вагоне, где розетка есть только у туалета или нагревателя:
  1. После подключения к розетке понаблюдайте за процессом. Если телефон заряжается очень быстро или очень медленно, то лучше отключить его от розетки. Также следите за тем, чтобы гаджет не перегрелся.
  2. Не оставляйте телефон без присмотра.
  3. Не используйте телефон во время процесса зарядки.
  4. Отключите его сразу же, как аккумулятор будет полностью заряжен.
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