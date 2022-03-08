​​Что ни в коем случае нельзя класть в чемодан

В путешествие хочется взять все самое необходимое, однако не каждую вещь стоит провозить в багаже. Что-то могут выбросить на границе, а что-то будет просто жалко потерять. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Лекарства

Если вы болеете, лекарства лучше держать под рукой. Багаж могут задержать или потерять, поэтому лучше брать медикаменты в ручную кладь. Также необходимо иметь при себе рецепт, если вы провозите серьезные препараты.

Ноутбук

Сотрудникам аэропорта приходится очень быстро укладывать чемоданы, поэтому иногда они могут грубо забрасывать их в специальных отсек для багажа. Велика вероятность, что ценная техника может получить повреждение.

Продукты и растения

Привезти домой кокос или дуриан из Таиланда не выйдет – вывоз этих продуктов из страны запрещен. Во Вьетнаме можно получить штраф за вывоз экзотических растений. Ограничения есть на продукты Италии, Китае, Индии и ряде других стран. А в Испанию, например, нельзя ввозить молоко и мясо.

Суверины

Перед покупкой сувениров также стоит ознакомиться с запретами разных стран на вывоз различных товаров. Например, в Египте за вывоз кораллов, камней и ракушек без чека можно получить не только штраф, но и тюремный срок.

Табак и алкоголь