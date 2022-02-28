Как не испортить отдых болью в спине и шее

Болезненные ощущения в теле – вряд ли тот спутник, с которым вы хотели бы провести свой отпуск. “Рамблер” собрал несколько советов, как путешественнику предотвратить эту неприятность до, во время и после поездки.

Важно не забывать об осанке. Это и будет превентивной мерой для любого туриста. Обратите внимание на положение шеи, когда вы работаете за компьютером или используете телефон. Если у офисного кресла есть подголовник, используйте его, чтобы снять с нагрузку с шейного отдела позвоночника. Научитесь держать плечи в нейтральном положении, не горбиться и не прижимать их к ушам. Обратите внимание на свои ноги и ступни. В идеале они должны стоять на полу. Если это невозможно, используйте табурет или подставку, чтобы ваши бедра и поясница получали поддержку.

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Ношение тяжелых сумок и рюкзаков вряд ли пройдет для тела бесследно. Если вы берете с собой в поездку только ручную кладь, отнеситесь избирательнее к тому, что в ней в итоге поместится. Для перемещения большого количества вещей не скупитесь и приобретите чемодан на колесиках. С ним вам будет удобнее не только в аэропорту или на вокзале, но и во время трансфера к месту пребывания.

Еще один неожиданный совет – пейте воду. Обезвоживание в том числе влияет на эластичность мышц и подвижность суставов. Старайтесь избегать употребления алкоголя или напитков с кофеином. Они как раз выводят жидкость из организма.

Ношение маски во время авиаперелета или путешествия на поезде мешает пить достаточное количество воды. Возьмите с собой бутылку с водой и многоразовую соломинку. Так вы сможете делать глотки, не снимая маски.

Приобретите подушку для шеи. Она позволит вам удобно положить голову, не напрягая шейный отдел позвоночника, например, когда вы захотите вздремнуть. Если вы знаете, что у вас может болеть поясница, возьмите с собой толстую книгу, чтобы сесть на нее. Потому что именно мягкие сидения во время долгой поездки вызывают дискомфорт. Если у вас в багаже нет места для книги, возьмите с собой плед или полотенце, чтобы свернуть его и использовать для поддержки изгиба поясницы. Такой же импровизированный валик поможет облегчить боль в шее.

Важно, чтобы вы время от времени вставали и двигались. Даже короткая прогулка в проходе между креслами может принести пользу. Если вы за рулем, то делайте перерывы. Останавливайтесь и обязательно разминайтесь.