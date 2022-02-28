Как спастись от укачивания в поездке

Путешествие на большие расстояния на самолете, поезде, автобусе или автомобиле может спровоцировать расстройство желудка. Но есть несколько способов избежать укачивания. Подробнее о них – в новом материале “Рамблера”.

Некоторые люди более склонны к появлению укачивания, чем другие. Один из самых надежных способов справиться с его симптомами – медикаментозный. Поэтому не будет лишним посетить терапевта, прежде чем отправляться в какую-либо поездку, если у вас уже были эпизоды укачивания. Врач сможет подобрать лекарства, которые будут поддерживать ваш желудок в порядке во время путешествия.

Видео дня

Выбирайте правильное место в транспорте. Как правило, пассажиры на заднем сиденье подвергаются большей амплитуде колебаний. В автобусе оптимальнее всего занять место посередине, поближе к центру тяжести. Если вы едете в автомобиле, то для этой цели можно подвинуть кресло немного назад и опустить спинку как можно ниже. Запомните: чем дальше от центра тяжести вы находитесь, тем больше риск возникновения тошноты.

Один из распространенных способов избежать укачивания — перекусывать небольшими порциями до и во время поездки. Например, фруктами, орехами, снеками. Не случайно в самолетах раздают леденцы. Голод сам по себе имеет малоприятные симптомы – дискомфорт в желудке, спазмы, головокружение. У некоторых людей он вызывает тревогу, которая может только усугубить проблемы с укачиванием.

Накануне поездки наоборот старайтесь избегать обильных приемов пищи, воздержитесь от алкоголя. Не допускайте обезвоживания. Поддержание водного баланса поможет избавиться от чувства тошноты, которое может возникнуть во время поездки. Пейте чистую воду часто, небольшими глотками.

Еще один совет – откажитесь от гаджетов и книг. Чувствительность к колебаниям транспорта обостряется, а попытки сосредоточиться на “прыгающей” картинке утомляют мозг. Если вас клонит в сон, не сопротивляйтесь. Пока вы спите, симптомы укачивания часто пропадают сами по себе.

Обязательно разомнитесь, если будет возможность. Во-первых, это помогает отвлечься, когда все ваши мысли сконцентрированы на том, как себя поведет желудок. Во-вторых, во время длительного неподвижного сидения еще и с наклоненной вниз головой большое давление оказывается на спину. Небольшая растяжка благотворно повлияет на то, как вы себя чувствуете во время путешествия.