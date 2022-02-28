Почему самолеты иногда летают пустые

Самолеты могут безопасно летать даже в том случае, если на борту будет всего лишь один человек. При этом это никак не сказывается на безопасности перелета. Существует несколько причин, по которым самолеты выполняют пустые рейсы или полеты с одним пассажиром на борту. О них — в материале “Рамблера”.

Фото: Рамблер Рамблер

Пассажиры не захотели покупать билеты

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Если вы думаете, что абсолютно все самолеты в воздухе битком набиты людьми, то вы сильно ошибаетесь. Конечно авиакомпаниям выгодно продавать на свои рейсы как можно больше мест для того, чтобы они окупились. Однако предложение часто бывает выше спроса. В таких случаях рейс все равно должен быть выполнен. Даже если на нем летит один пассажир.

Такие случаи редки, но встречаются на непопулярных направлениях. Летом 2021 года женщина из Турции была единственным пассажиром на рейс в Екатеринбург. Дело в том, что ограничения на полеты из страны сняли за день до рейса, поэтому билеты купить не успели. Отменять полет не стали, чтобы самолет не простаивал.

В 2019 году мужчина из Литвы полетел на итальянский курорт Бергамо. В огромном самолете он оказался один, но рейс выполнили. Никто не купил билет из-за того, что они продавались только в одну сторону.

Житель Великобритании летел на самолете на остров Корфу на огромном самолете один. Он был одним из первых, кто узнал об открытии нового направления Бирмингем-Корфу, и решил купить билет. В итоге оказалось, что он был единственным, кто узнал о начале продаж.

“Экипаж оказался потрясающим! Я был очень счастлив оказаться единственным пассажиром. Пилоты и стюарды вели себя профессионально, а полет прошел крайне весело. Члены экипажа постоянно шутили и превратили полет в настоящее развлечение”

Сохранение места для взлета и посадки

Практика запуска пустых самолетов распространилась в начале пандемии коронавируса. Дело в том, что авиакомпании выкупают определенное время для взлета и посадки самолета у аэропорта. Чем популярнее время, тем оно дороже. Оно называется “слот”. Например самолет, выполняющий рейс из Нью-Йорка в Лондон имеет слот с 6:30 до 8:30 утра. За это время он должен успеть выгрузить пассажиров и подготовиться к следующему рейсу. По правилом аэропортов, если слот не используется определенное количество времени, то его могут забрать. В европейских аэропортах процент, как правило, составляет от 50 до 80. Все зависит от загруженности. чем она выше, тем больше процент. Это сделано для того, чтобы аэропорты продолжали зарабатывать. Так как слоты довольно ценны для любой авиакомпании, то аэропорт может их забирать.

Именно из-за этого авиакомпании чаще всего отправляют пустые самолеты в соседние аэропорты. Если авиасообщение закрывается, рейсы отменяются или происходит внеплановый форс-мажор, перевозчику дешевле купить слот в соседнем аэропорте маленького города и перегнать самолет туда. Чтобы не потерять хороший слот, они покупают еще один и летают в другой аэропорт. При этом билеты на такие рейсы не продают, потому что они не пользуются спросом, а также на обслуживание пассажиров потребуется больше времени и средств.