Как путешествовать при непереносимости глютена и лактозы

Путешествия с аллергией — это всегда неудобно, неприятно и порой затратно. Но одно дело, когда у вас аллергия на шоколад или цитрусы — от них можно отказаться. А организм не переносит ингредиенты, из которых готовят в аэропорту или делают еду на борт? Рассказываем, как путешествовать при непереносимости глютена или лактозы.
Есть три степени непереносимости: целиакия (истинная непереносимость), аллергия на глютен и чувствительность. Глютеном (по-старому — клейковина) называют группу белков, которые содержатся в семенах злаков: пшеницы, ржи, ячменя.
Это неспособность организма переваривать молочный сахар. Делят на первичную (то есть прирожденную) и вторичную (приобретенную в результате других болезней и непереносимостей, в том числе и глютена).
Заказ специального питания возможен за сутки до отправления, но лучше сделать это заранее. Выбрать безглютеновый (gluten-free, GFML) или безлактозный обед (non-lactose, NLML) можно сразу после покупки билета в разделе «Питание».
Если невозможно заказать специальное питание на сайте, позвоните на горячую линию. Cпросите, можно ли убрать из обеда ненужные позиции. Обычно компании идут навстречу.
При непереносимости лактозы можно подобрать препараты, которые облегчат состояние. Например, фермент лактаза, который поможет расщеплять сахара.
Таблеток от целиакии, увы, нет. Возьмите средства для ЖКТ, которые помогут справиться с симптомами — вздутием, диареей и тошнотой. Важно, чтобы их одобрил ваш врач: неправильные препараты могут раздражать кишечник.
Во-первых, рейс могут задержать — будет, чем перекусить. Во-вторых, это запасной вариант на случай, если со специальным обедом что-то случится: не довезут, уронят, неправильно приготовят.
И лактоза, и глютен содержатся в большинстве ресторанных блюд. Однако где-то шанс словить аллергию меньше. Например, при непереносимости лактозы ищите веганские места, где в целом не подают молочку. При непереносимости глютена выбирайте точки с хорошим мясным ассортиментом.
Нашли подходящий ресторан — зайдите на страницу в Instagram, в онлайн-картах или на официальный сайт. 99% вероятности, что там есть меню. Еще можно написать в личные сообщения или на почту и уточнить состав блюд.
Объясните официантам ситуацию и спросите, в каких блюдах точно-точно нет аллергенов. Вам наверняка помогут.
Лучше спросить лишний раз, чтобы не было неприятных сюрпризов. Если вы сомневаетесь, ешьте то, что не вызывают подозрений: орехи, фрукты, мясо.
Бортпроводницы всегда идут навстречу и помогают вежливым клиентам. Обычно у экипажа есть в запаске батончики, снеки или детское питание.