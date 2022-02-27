Как путешествовать при непереносимости глютена и лактозы

Путешествия с аллергией — это всегда неудобно, неприятно и порой затратно. Но одно дело, когда у вас аллергия на шоколад или цитрусы — от них можно отказаться. А организм не переносит ингредиенты, из которых готовят в аэропорту или делают еду на борт? Рассказываем, как путешествовать при непереносимости глютена или лактозы.

Что такое непереносимость глютена

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Есть три степени непереносимости: целиакия (истинная непереносимость), аллергия на глютен и чувствительность. Глютеном (по-старому — клейковина) называют группу белков, которые содержатся в семенах злаков: пшеницы, ржи, ячменя.

Следы глютена содержатся в мучных изделиях (хлеб, выпечка, макароны), некоторых кашах, сладостях, соусах, йогуртах и пиве.

Симптомы непереносимости или аллергии, которые также могут появляться при чувствительности, — проблемы с ЖКТ, диарея, слабость, головные боли.

Что такое непереносимость лактозы

Это неспособность организма переваривать молочный сахар. Делят на первичную (то есть прирожденную) и вторичную (приобретенную в результате других болезней и непереносимостей, в том числе и глютена).

Лактоза содержится не только в собственно молочных продуктах, но и в выпечке и тортах, сырных супах и соусах, хлебе, молочном шоколаде.

Симптомы — газообразование, вздутие, диарея, тошнота, высыпания.

Что сделать заранее

Заказать питание в самолет

Заказ специального питания возможен за сутки до отправления, но лучше сделать это заранее. Выбрать безглютеновый (gluten-free, GFML) или безлактозный обед (non-lactose, NLML) можно сразу после покупки билета в разделе «Питание».

Если невозможно заказать специальное питание на сайте, позвоните на горячую линию. Cпросите, можно ли убрать из обеда ненужные позиции. Обычно компании идут навстречу.

Купить лекарства

При непереносимости лактозы можно подобрать препараты, которые облегчат состояние. Например, фермент лактаза, который поможет расщеплять сахара.

Во время путешествия этот фермент нисколько не вредит, зато позволит спокойно провести путешествие. Этот фермент способен расщеплять лактозу, побочных эффектов от него не будет. Поэтому я советую не впадать в ситуацию невроза, а брать с собой препараты, которые совершенно безвредны и просто помогают переваривать лактозу. Дианова Нурия Гастроэнтеролог, диетолог

Таблеток от целиакии, увы, нет. Возьмите средства для ЖКТ, которые помогут справиться с симптомами — вздутием, диареей и тошнотой. Важно, чтобы их одобрил ваш врач: неправильные препараты могут раздражать кишечник.

Взять еду с собой

Во-первых, рейс могут задержать — будет, чем перекусить. Во-вторых, это запасной вариант на случай, если со специальным обедом что-то случится: не довезут, уронят, неправильно приготовят.

Что можно взять: орехи, фрукты, безглютеновые крекеры или хлебцы, батончики и мюсли, сухофрукты, сушеное мясо, яйца, пюре из овощей, фруктов, бобовых, хумус.

Что делать в аэропорту

Заранее уточнить меню ресторанов

И лактоза, и глютен содержатся в большинстве ресторанных блюд. Однако где-то шанс словить аллергию меньше. Например, при непереносимости лактозы ищите веганские места, где в целом не подают молочку. При непереносимости глютена выбирайте точки с хорошим мясным ассортиментом.

Нашли подходящий ресторан — зайдите на страницу в Instagram, в онлайн-картах или на официальный сайт. 99% вероятности, что там есть меню. Еще можно написать в личные сообщения или на почту и уточнить состав блюд.

Попросить в ресторане меню с подробным составом

Объясните официантам ситуацию и спросите, в каких блюдах точно-точно нет аллергенов. Вам наверняка помогут.

Что делать в самолете

Уточнить у стюардессы, то ли питание вам принесли

Лучше спросить лишний раз, чтобы не было неприятных сюрпризов. Если вы сомневаетесь, ешьте то, что не вызывают подозрений: орехи, фрукты, мясо.

Попросить снеки