Стюардесса показала, как они спасают ноги после полетов: видео

Весь полет стюардессы проводят на ногах, поэтому представительницы этой профессии чаще всего страдают от варикозного расширения вен. Кроме того, работа сопровождается постоянными болями и отеками.

Стюардесса под ником @daianaisk рассказала в своем TikTok-аккаунте, что делают бортпроводники, чтобы минимизировать риск развития заболеваний ног.

Так, по словам девушки, чтобы поддерживать здоровье, им приходится выполнять специальные упражнения. Например, делать зарядку для улучшения кровотока, держать поднятыми ноги на протяжении 10-15 минут ежедневно для снятия отечности и носить компрессионные чулки. Кроме того, необходимо следить за режимом сна.