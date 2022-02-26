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53 минуты назад

Стюардесса показала, как они спасают ноги после полетов: видео

Мира Маркина

Весь полет стюардессы проводят на ногах, поэтому представительницы этой профессии чаще всего страдают от варикозного расширения вен. Кроме того, работа сопровождается постоянными болями и отеками.

Стюардесса под ником @daianaisk рассказала в своем TikTok-аккаунте, что делают бортпроводники, чтобы минимизировать риск развития заболеваний ног.

Так, по словам девушки, чтобы поддерживать здоровье, им приходится выполнять специальные упражнения. Например, делать зарядку для улучшения кровотока, держать поднятыми ноги на протяжении 10-15 минут ежедневно для снятия отечности и носить компрессионные чулки. Кроме того, необходимо следить за режимом сна.

Смотрите видео, чтобы узнать подробнее, как стюардессы заботятся о здоровье ног. Методы могут быть полезны, даже если вы не имеете ничего общего с бортпроводниками, но много сидите или летаете.

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