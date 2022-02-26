Чек-лист: что обязательно иметь в дорожной аптечке

Заболеть во время отпуска – большая неприятность. Но в ваших силах сделать кое-что, чтобы избежать этого. Например, собрать аптечку первой помощи. А поможет вам в этом чек-лист “Рамблера”.

1. Бинты, пластыри, стерильные салфетки

Видео дня

Наверняка пригодятся, если в путешествиях вы много ходите пешком или передвигаетесь на двухколесном транспорте – например, самокате или велосипеде. Только не забывайте, прежде чем закрыть рану, хорошо продезинфицировать ее.

2. Лекарства от расстройства желудка

Путешествие может сильно ударить по вашему пищеварению, особенно если вы едете за границу. Возникновение расстройства желудка часто связано с изменением рациона, распорядка дня, общим стрессом от путешествия, незнакомой водой, пищей, зараженной бактериями, которые атакуют кишечник и выделяют токсины, стимулирующие появление диареи.

3. Стимуляторы пищеварения и слабительное

Вкусная еда и алкоголь – частые спутники путешествий. Однако гастрономические удовольствия могут обернуться не только диареей, но и запором. Прием препаратов с клетчаткой во время путешествий поможет снизить риски. В особых случаях вам пригодится слабительное.

4. Антигистаминные лекарства

Даже если вы не аллергик и всегда используете спрей от насекомых (например, отправляясь на природу), не будет лишним иметь под рукой даже самые простые безрецептурные антигистаминные препараты. Во-первых, иногда аллергические реакции возникают внезапно. Чтобы не превращать отпуск в марафон страданий, держите эти лекарства под рукой. Во-вторых, их прием может значительно уменьшить отек и зуд вследствие укуса насекомым.

5. Препараты от простуды и гриппа

Конечно, отправляясь в отпуск, вряд ли кто-то рассчитывает провести его в компании с температурой, кашлем, насморком и саднящим горлом. Поэтому прихватите с собой проверенные лекарства от гриппа и простуды, которые эффективны именно для вас.

6. Обезболивающее

Болит голова или спина? Для таких случаев полезно иметь под рукой обезболивающие, например, ибупрофен или парацетамол.

Стоит упомянуть отдельно, что не нужно брать лекарственные средства “наобум”. Попросите вашего терапевта или лечащего врача проконсультировать вас в вопросе выбора препаратов, чтобы впоследствии их прием не обернулся большими проблемами.

7. Препараты от укачивания

Если вы нормально переносите поездки в машине, на поезде и авиаперелеты, то, например, путешествие на лодке (или любом другом пассажирском плавсредстве) может неприятно вас удивить.

8. Солнцезащитный крем

Это средство не является лекарством, но оно тоже очень важно и должно быть в аптечке любого путешественника. Солнечные ожоги – это не шутки. Они ускоряют процесс старения кожи, могут вызвать ее необратимые повреждения (например, пигментацию) и даже рак.

Если вы заботитесь об экологии, то выбирайте средства с хорошим уровнем защиты, которые не наносят вред окружающей среде.

9. Градусник