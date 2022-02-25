Как не поссориться с попутчиками во время путешествия

Не каждый готов отправиться в поездку в одиночку. Если вы решили взять с собой попутчиков, вам пригодятся семь советов “Рамблера” о том, как путешествовать с компанией без стресса и споров.

Обсудите вероятные проблемы на берегу

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Открытый разговор с потенциальными попутчиками поможет вам избежать неприятностей из-за недомолвок. Обсудите графики всех путешественников и их обязательства. Например, если один друг вынужден работать в поездке, другой не любит летать, а у третьего есть семейные обязательства, то это может затруднить совместные путешествия. Имея полную информацию о попутчиках, спланировать поездку, которая понравится всем, проще.

Трезво оцените бюджет

Бюджет является одним из первых факторов, на который следует обратить внимание при планировании отпуска, например, с друзьями. Возможно, не каждый в компании может позволить себе номер в пятизвездочном отеле или тратить более десяти тысяч рублей в день на еду. Поговорить об этом вопросе стоит до того, как вы с чемоданом под мышкой покинете дом. Надеяться на “компромисс на месте” не стоит.

И конечно, психологически всем будет проще, если каждый попутчик будет тратить примерно одинаковую сумму на основные расходы. Так и коллизия на тему того, кто, что и в каких объемах может себе позволить, не возникнет.

Составьте план поездки

Он должен включать названия и адреса мест, где вы хотите остановиться, список активностей, в которых намерены участвовать, и их стоимость. Можно расписать тайминг по дням и часам. Потому что наверняка последнее, чего вы хотите, — это стоять в аэропорту или на вокзале со своими сумками, не зная, куда идти дальше.

Распределите обязанности

Кто-то наверняка больше знает о бронировании жилья и планировании трансфера, а кому-то легко удается организовать досуг, от которого все останутся в восторге. А может, среди вас есть ас по упаковке тысячи и одной мелочи в чемодан, который может провести мастер-класс для всех остальных. Привлекайте к организации поездки всех ее участников. Как правило, работая сообща, люди реже критикуют результат, зная, что сами приложили к нему руку.

Определитесь с типом отдыха

Если вы путешествуете в компании, важно учитывать интересы попутчиков. Может быть, один из ваших друзей хочет покататься на лыжах в горах, а другой давно мечтает отдохнуть на пляже. Кто-то намерен потратить все время на то, чтобы исследовать город, а кому-то больше нравятся прогулки на природе. Будьте готовы к тому, что может быть трудно найти направление, которое удовлетворит всех. Но это возможно.

Найдите подходящее место проживания

Этот пункт зависит от двух предыдущих. Например, если вы предпочитаете на отдыхе посещать вечеринки или не хотите ходить на пляж дольше пяти-десяти минут, то стоит обратить внимание на аренду квартиры или апартаментов неподалеку. Проживание в кемпинге с большим набором удобств скрасит вылазку на природу.

Один из важных плюсов совместной аренды в том, что в перерасчете на одного туриста отдыхать компанией выгоднее, чем в одиночку.

Помните о принципе инклюзии