Почему не стоит брать подушку и плед в самолете

Многие престижные авиакомпании предлагают своим пассажирам дополнительные опции для комфортного перелета. И речь идет не только о еде, телеэкранах и помощи стюардесс. Некоторые перевозчики предлагают своим пассажирам пледы и подушки, а кто-то даже дает индивидуальный комплект с маской для сна. О том, почему не стоит пользоваться этими привилегиями — в материале “Рамблера”.

Фото: Рамблер Рамблер

Пледы и подушки из самолета забирать нельзя, так как они являются собственностью авиакомпании. Здесь и кроется главный подвох этой услуги. Согласно утверждениям перевозчиков, после каждого рейса пледы отправляются в химчистку. Именно поэтому забирать их нельзя. Такая бирка висит на каждом пледе, который выдают в самолете. Однако, стоит внимательно относиться к этим вещам. Сами стюардессы говорят, что лучше возьмут свой комплект подушек и пледов из дома, чем будут брать то, что дают в самолете.

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Дело в том, что все эти предметы отправляются в химчистку не так часто, как этого бы хотелось пассажирам. Пледы стираются не после каждого перелета, а подушки, если и очищаются, то не полностью. Стирке подлежит лишь чехол, а сами бактерии и микроорганизмы могут скапливаться внутри.

Экипаж говорит, что им часто не хватает времени для того, чтобы подготовить самолет к новому вылету и очистить все пледы и подушки или передать их в специальную службу для химчистки. Поэтому очень часто случается такое, что они вытряхивают их, а потом по новой дают пассажирам.

“Пледы в химчистку отдают только после ночных перелетов. Поэтому, если вы летите с утра, вероятность того, что плед и подушка будут чистыми, увеличивается. В эконом-классе все пледы используются повторно без химчисток. Их выдают с утра, пассажиры возвращают пледы стюардессам, а потом их выдают снова и снова. Таких циклов за день может быть до четырех, если это перелеты внутри страны или недалеко за ее пределы”

Бортпроводники говорят, что чистые пледы выдают только пассажирам бизнес-класса. О том, что плед был постиран, можно узнать только в том случае, если вам выдали его в пластиковой упаковке. Если предмет принесли вам голыми руками, значит им кто-то пользовался ранее. Это подтверждают и исследования ученых. В качестве образца были взяты пробы с пледа одной из британских авиакомпаний. При более детальном рассмотрении на нем были обнаружены бактерии и плесень.

Эксперты по туризму советуют приобрести собственные пледы и подушки небольших размеров, чтобы можно было их взять с собой в самолет. Кроме того, они должны быть легкими. Если вы не хотите подцепить инфекцию или боитесь грязи, оставленной другими пассажирами, с собой на борт возьмите влажные антисептические салфетки и протрите ими сидение, корпус самолета, столики, а также карманы впереди стоящего кресла. Кстати, это — еще одно место, которое считается самым грязным в самолете. Пассажиры часто кладут туда еду, бутылки, ноутбуки и прочие личные вещи, но стюардессы не рекомендуют этого делать. Как правило, пространство внутри этих карманов не чистится и не дезинфицируется, а бывают и такие случаи, что люди кладут туда использованные памперсы и другие продукты личной гигиены.