Что делать, если стало плохо в поезде

От плохого самочувствия, болезни или приступа хронического заболевания в путешествии не застрахован никто. О том, что важно знать, к кому можно обратиться и каких действий ожидать, если вдруг это произойдет в поезде, читайте в материале "Рамблера".

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Оказать своевременную медицинскую помощь могут, увы, далеко не все. При том, что все сотрудники поезда обучены правилам оказания первой медицинской помощи, чтобы не нанести вред в некоторых случаях и не ухудшить состояние пассажира, оказывать серьезную помощь должен профессионал.

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Если человек в сознании и понимает, что и из-за чего с ним происходит, он может объяснить это, например, соседям по купе и попросить о помощи: принести воды, достать таблетки из сумки (если постоянно принимает какие-то препараты) и т.п. Если же сам пассажир не знает, отчего с ним случился приступ, необходимо сразу обратиться к проводнику. При потере пассажиром сознания к старшему по вагону должны обратиться его соседи.

Проводник должен узнать, нет ли в вагоне медицинского работника, который может помочь установить причину того, что происходит с больным. Если врач или фельдшер поблизости оказались — это идеальный вариант. Они подскажут, что делать и как себя вести и пациенту, и окружающим его людям.

Если ситуация не слишком серьезная, посильную помощь может оказать и сам проводник. Например, принести горячего чаю, чтобы пассажир мог согреться, предоставить дополнительные одеяла, гипертоникам, напротив, предложить влажную салфетку, прохладную воду. Даже при подозрении на перелом проводник вполне способен соорудить шину, чтобы прибинтовать ее к поврежденной конечности.

Если состояние пассажира тяжелое, а врача поблизости не оказалось, проводник обязан оповестить о случившемся начальника поезда. Тот же по громкой связи объявит о ситуации по всем вагонам поезда и обратится к пассажирам состава с просьбой к профессиональным медикам, если такие есть в числе пассажиров, пройти в вагон, где находится пострадавший.

Профессионал, если такой найдется, осмотрит пациента и выскажет свое мнение о тяжести случая начальнику поезда. Если позволяют условия и возможности, врач может оказать пострадавшему пассажиру посильную помощь прямо на месте. В случае же необходимости госпитализации, включается система эстафетного медицинского сопровождения.

В этом случае начальник поезда сообщает на ближайшую станцию о том, что в поезде пассажиру стало плохо. Поезд будет встречать скорая помощь, сотрудники которой снимут пассажира с поезда и отвезут в ближайшую больницу.

Также в зависимости от каждого отдельного случая сотрудники скорой могут оказать посильную помощь пациенту на месте, дадут необходимые рекомендации и лекарственные препараты проводнику и передадут сведения о больном на следующую станцию. Там пассажира вновь осмотрят врачи и выскажут свое мнение о целесообразности и безопасности дальнейшего путешествия. Обеспечить наличие на станции квалифицированного медицинского работника или бригады скорой помощь обязан дежурный по вокзалу.

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