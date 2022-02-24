Как проводники готовятся к длинным поездкам

Обычным людям дальние поездки на поездах даются довольно тяжело, но для проводников такие поездки — обыденность. Это их ежедневная работа, и каждый рейс может длится не четыре часа, как у стюардессы, а несколько дней. В материале "Рамблера" — о том, как проводники готовятся к длительным рабочим поездкам.

Проводники перед рейсом не всегда знают, куда они поедут. С утра они приходят на работу и узнают свое расписание. О длительных переездах предупреждают заранее. Некоторые выбирают работать только на короткие расстояния, а другие постоянно катаются до Владивостока и обратно.

Перед отправлением проводник проверяет исправность поезда и зовет мастеров, если какие-то системы не работают. Перед подачей поезда на платформу, проводник пересчитывает все, раскладывает белье и гигиенические наборы в вагоны. После смены происходит все то же самое, только в обратном порядке. Тогда поезд сдают обратно другому человеку.

Как и у стюардесс, у проводников во время рейса есть время для отдых. Они говорят, что в длительных поездках смотрят фильмы, читают, вышивают и занимаются теми же делами, что и пассажиры. Спят проводники по одному, как правило, по 4 часа.

Особой подготовки, как говорят сотрудники поездов, как правило, нет. У них есть отдельный чемодан, который они берут в рейсы. В нем лежат предметы первой необходимости. Одежду они с собой не берут — ее выдает компания, в том числе и верхнюю одежду. Многие стараются высыпаться перед рейсом, так как не могут быть уверены в том, что не будет никаких чрезвычайных происшествий ночью.