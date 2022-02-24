Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+2° в 
USD 86.93EUR 97.77
Войти в почту
2 часа назад

Как проводники готовятся к длинным поездкам

Мария Каткова

Обычным людям дальние поездки на поездах даются довольно тяжело, но для проводников такие поездки — обыденность. Это их ежедневная работа, и каждый рейс может длится не четыре часа, как у стюардессы, а несколько дней. В материале "Рамблера" — о том, как проводники готовятся к длительным рабочим поездкам.

Как проводники готовятся к длинным поездкам
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Проводники перед рейсом не всегда знают, куда они поедут. С утра они приходят на работу и узнают свое расписание. О длительных переездах предупреждают заранее. Некоторые выбирают работать только на короткие расстояния, а другие постоянно катаются до Владивостока и обратно.

Перед отправлением проводник проверяет исправность поезда и зовет мастеров, если какие-то системы не работают. Перед подачей поезда на платформу, проводник пересчитывает все, раскладывает белье и гигиенические наборы в вагоны. После смены происходит все то же самое, только в обратном порядке. Тогда поезд сдают обратно другому человеку.

Как и у стюардесс, у проводников во время рейса есть время для отдых. Они говорят, что в длительных поездках смотрят фильмы, читают, вышивают и занимаются теми же делами, что и пассажиры. Спят проводники по одному, как правило, по 4 часа.

Особой подготовки, как говорят сотрудники поездов, как правило, нет. У них есть отдельный чемодан, который они берут в рейсы. В нем лежат предметы первой необходимости. Одежду они с собой не берут — ее выдает компания, в том числе и верхнюю одежду. Многие стараются высыпаться перед рейсом, так как не могут быть уверены в том, что не будет никаких чрезвычайных происшествий ночью.

В поезде у проводников довольно много обязанностей. Большинство из них касаются проверки билетов и помощи пассажирам. Они практически не отдыхают. Только между остановками. Кстати, уборка вагона и туалета — тоже обязанность проводника. Те, кто давно в этой профессии, говорят, что брезгливость было сложно одолеть, а потом привыкаешь.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители