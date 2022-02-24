Вряд ли кто-нибудь когда-либо видел стюардесс на последних месяцах беременности. Как только женщина узнает о своем положении, она обязана сообщить об этом работодателю и прекратить работу. "Рамблер" рассказывает, почему.

Условия работы членов экипажа очень тяжелые. Это сказывается на здоровье сотрудников авиакомпаний. Беременным стюардессам летать запрещено, это опасно для ребенка, поэтому они не отрабатывают семь месяцев, как другие женщины, а сразу же уходят в декрет. В некоторых зарубежных авиакомпаниях предусмотрен штраф за работу в положении.

Стюардесса @ya.gavaiskaya в своем TikTok рассказала, что некоторые девушки решают умолчать и "дотерпеть до зарплаты", но среди ее коллег было много случаев, когда подобная история заканчивалась "плачевно". Подробнее смотрите в видео.