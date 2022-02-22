“Представьте, что вы — кот”: чем занять себя в поезде

Длительные поездки на поездах всегда были утомительными. В современности с этим гораздо проще благодаря мобильному интернету и появлению всевозможных гаджетов. Кроме того, в современных вагонах есть розетки прямо около кровати, по

тому не стоит переживать, что ваш телефон или ноутбук разрядятся. Однако эти советы довольно банальные. В материале “Рамблера” — советы от опытных путешественников и проводников.

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Одним из способов веселого времяпрепровождения в поезде многие путешественники считают знакомства. Они находят себе среди попутчиков новых друзей, а кто-то и вовсе заводит отношения. Туристы на форумах делятся своими забавными историями из поездов.

Одна девушка рассказала, как ехала во Владивосток по работе. Ей попались необычные попутчики из Италии, которые решили посмотреть Россию таким необычным способом. Они не ожидали, что поезда дальнего следования в России окажутся настолько комфортабельными, поэтому перед прибытием звонили своим родственникам с восторженными отзывами.

“Со мной ехали итальянцы, и под конец поездки они звонили друзьям по видеосвязи и рассказывали, что шесть дней уже едут в отеле на колесах. Им кто-то объяснил, что у них тоже есть поезда?”

Другие путешественники предлагают наслаждаться поездкой в поезде, отдыхать от гаджетов, синих экранов, разговоров и книг. Ведь именно так выглядит день кота, которым мечтают быть все те, кто рано встает на работу.

“Представьте, что вы кот. Смотрите в окно, лежите на кровати, вставайте только в туалет и поесть. Хорошая же жизнь получается, или не об этом вы мечтали?”

Опытные туристы говорят, что если вы путешествуете в одиночку, а попутчики вам попались неразговорчивые, то можно побеседовать с проводником. Кроме того, он бесплатно может выдать вам настольные игры, а его вы можете взять к себе в компанию, если у него не будет важных дел.

"Ничего нового вам здесь не расскажут. Если вы едете в отпуск, начинайте отдыхать прямо здесь и не переживайте из-за того, что вам нечего делать, просто расслабьтесь. Если вас ждет рабочая поездка, то перед ней стоит тоже хорошенько отдохнуть"

Остальные путешественники советуют выбирать те вещи, которые вам интересны. Можете скачать себе фильмы или сериалы, составить плейлист и смотреть в окно, читать книгу и играть в игры на экранах гаджетов. Можно провести один из вечеров в вагоне-ресторане или устроить ресторан в своем купе. Все зависит от вашей фантазии.