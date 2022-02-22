Зачем показывать посадочный талон на входе в самолет

Просьба показать посадочный талон при входе на борт вводит пассажиров в ступор. Контроль уже пройден, места запомнены и кажется странным показывать посадочные талоны вновь. "Рамблер" расскажет, зачем это делать.
Посадочный талон— основной документ пассажира после паспорта, без него не пропустят в самолет. Службы безопасности аэропорта делают на посадочных талонах отметки о прохождении досмотра и контроля.
Сотрудники авиакомпаний, в свою очередь, проверяют посадочные талоны при входе в самолет, но не только для того, чтобы помочь отыскать сидение в самолете.
По словам стюардесс, главная информация в посадочном талоне — не место, а название авиакомпании. Так сотрудники удостоверяются в том, что пассажир не перепутал выход и полетел туда, куда нужно.
"На моем рейсе, из Испании в Москву пассажирка пришла на борт рейса авиакомпании Z с посадочным талоном на рейс авиакомпании Y. Дело было в том, что выходы на посадку находились рядом, допустим 13 и 14, время вылета было с разницей в 15 минут, и летели оба самолета в Москву. Только Z в Шереметьево, а Y в Домодедово. И как вы думаете, что бы было, если бы она села не в тот самолет? Подошел бы другой пассажир, началось бы выяснение, вызов сотрудников службы безопасности и задержка вылета. Если бы человек не пришел, о подмене все равно бы узнали и плохо было бы уже сотрудникам авиакомпании", - рассказала стюардесса на канале "Записки бортпроводника".
По словам девушки, бывали ситуации гораздо хуже, когда самолеты летели не в один город и даже не в одну страну. Кто-то мог пропустить отпуск и оказаться на севере.
"Бывали случаи, когда пассажиры уже в полете понимали, что они летят в Новосибирск, а должны были в Милан. Неприятно, да?".
Если вы потеряли билет вместе с посадочным талоном после регистрации, достаточно подойти к стойке регистрации. Сотрудники выпишут дубликат посадочного талона.