Зачем показывать посадочный талон на входе в самолет

"На моем рейсе, из Испании в Москву пассажирка пришла на борт рейса авиакомпании Z с посадочным талоном на рейс авиакомпании Y. Дело было в том, что выходы на посадку находились рядом, допустим 13 и 14, время вылета было с разницей в 15 минут, и летели оба самолета в Москву. Только Z в Шереметьево, а Y в Домодедово. И как вы думаете, что бы было, если бы она села не в тот самолет? Подошел бы другой пассажир, началось бы выяснение, вызов сотрудников службы безопасности и задержка вылета. Если бы человек не пришел, о подмене все равно бы узнали и плохо было бы уже сотрудникам авиакомпании", - рассказала стюардесса на канале "Записки бортпроводника".