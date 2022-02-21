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40 минут назад

Инструкция: как исправить ошибку в уже купленном билете

Дарья Амосова
Шевцова Наталья Андреевнаэксперт

Что делать, если вы покупали билет и второпях ошиблись в имени, фамилии или дате рождения? Можно ли исправить ситуацию или придется все покупать заново? «Рамблер» разбирается, как изменить данные уже в купленном билете.

Инструкция: как исправить фамилию в уже купленном билете
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Изменить данные в билеты можно либо платно, либо бесплатно. Последнее доступно, если вы купили билет с возможностью исправления данных. Этот важный пункт указан при покупке — рядом с возвратностью-невозвратностью, наличием и отсутствием багажа.

Чтобы изменить данные в купленном билете, нужно обратиться в авиакомпанию и написать запрос на изменение ошибки в данных. Авиакомпания, как правило, выставляет штраф за изменение в бронировании, и на этом процедура изменения данных заканчивается.
Шевцова Наталья Андреевна
Шевцова Наталья АндреевнаГенеральный директор федеральной сети туристических агентств «Хоттур»

Оплатить штраф можно на сайте, в мобильном приложении или по телефону. Кстати, некоторые авиаперевозчики разрешают поменять пару букв бесплатно, но только через официальное приложение.

Данная инструкция поможет, если вы опечатались в имени, дате рождения или неправильно указали пол. К сожалению, полностью поменять все данные, чтобы летел другой человек, не выйдет: для этого придется покупать отдельный билет.

На будущее

  • Банально, но проверяйте данные несколько раз. Лучше потратить 10 секунд на проверку, чем неопределенное время на исправление.
  • Внимательней с транслитерацией — именно в написании латиницей люди чаще всего допускают ошибки. Держите загранпаспорт рядом и прикладывайте его к экрану, чтобы проверить написание. Daria, Darya, Darija, Dariya — это все разные имена для проверяющего в аэропорту.
  • Если вы знаете, что часто допускаете опечатки, покупайте тариф с возможностью изменить данные бесплатно.
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