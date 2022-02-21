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1 час назад

Как правильно путешествовать на верхней полке поезда: чек-лист

Мира Маркина

Билеты на верхние места в поездах, как правило, стоят дешевле нижних. Поэтому в целях экономии некоторые пассажиры выбирают для путешествия именно их. Другие же просто вынуждены приобретать места на верхних полках за неимением других вариантов. А кому-то просто нравится путешествовать сверху. В любом случае, чтобы избежать недоразумений, следует знать правила поведения для пассажиров, занявших верхние полки. Список прав и обязанностей — в чек-листе "Рамблера".

Как правильно путешествовать на верхней полке поезда: чек-лист
Фото: DepositphotosDepositphotos

Багаж

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Стоит иметь в виду, что места для чемоданов и сумок, расположенные под нижними полками, предназначены для пассажиров, купивших на них билет. Путешественникам верхних “этажей” должны размещать свои вещи на третьей багажной полке. Если вы хотите разместить багаж внизу, необходимо договориться об этом с попутчиком, занявшим нижнюю полку. Но он может вам отказать.

Подъем наверх

В купе для подъема на верхнюю полку есть специальные складные лестницы, расположенные рядом с дверью. В плацкартных вагонах по бокам находятся специальные упоры, с помощью которых также легко можно подняться наверх. использовать в качестве ступеньки раскладной столик категорически не рекомендуется: это негигиенично, а другие пассажиры вряд ли воспримут такой способ с радостью.

Безопасность

Упасть во сне с верхней полки пассажирам не дадут специальные складные опоры, которые есть во всех современных поездах. Если же такой опоры по каким-то причинам не оказалось, следует попросить у проводника специальный ремень, который убережет от падения.

Прием пищи

Если откидной столик считается общим для всех пассажиров купе и любой может оставить на нем свои вещи и продукты, то на нижние полки это правило не распространяется. Заставить попутчика снизу предоставить вам место, чтобы поесть, нельзя. Уступать кому-то свою полку пассажир вовсе не обязан. Следует лишь договариваться. Если же попутчик по каким-то причинам отказывается пускать вас на свое место, обратитесь к проводнику. У него тоже нет прав заставить пассажира нижней полки потесниться, но он должен найти вам место, чтобы вы смогли позавтракать или пообедать.

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