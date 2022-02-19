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4 часа назад

3 причины спланировать летний отпуск заранее

Стелла Шмель
Людмила Чернавскаяэксперт

В прошлом году летний отдых многие организовывали спонтанно и потеряли на этом многом нервов и денег. В этом году все специалисты турбизнеса рекомендуют приобретать путевки на море заранее. Почему раннее бронирование - это удобно и выгодно? Объясняет тревел-эксперт, основатель агентства семейных путешествий Trinity Mom’s Travel и автор блога о путешествиях @chernavskaya.turizm, Людмила Чернавская.

3 причины спланировать летний отпуск заранее
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Причина №1. Большой выбор путевок

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На туристическом рынке сейчас ярко выраженный дефицит. Большинство стран закрыты, в открытых действуют ограничения на количество въезжающих туристов. Самолетов летает гораздо меньше, чем до пандемии, во многие любимые туристами страны не восстановили полеты чартерными рейсами. За время локдауна некоторые даже крупные отели обанкротились и остановили работу, а в открытых отелях ограничено количество проживающих. Все эти факторы приводят к тому, что путевок сейчас физически мало, и выбор крайне ограничен. В прошлом году многим туристам пришлось брать то, что осталось, чтобы отдохнуть хоть где-то. А оставались далеко не самые лучшие варианты: далеко от моря или от аэропорта, с плохими условиями проживания или с очень высокими ценами. Особенно это касалось отпуска на русском Юге: уже в начале мая все отели, от дешевых до самых роскошных, были забронированы на сто процентов. Раннее бронирование позволит выбрать именно то направление, проживание, перелет и стоимость тура, которые удобны вам, потому что в случае с путевками сейчас остатки совсем не сладки.
Людмила Чернавская
Людмила ЧернавскаяЭксперт по туризму: основатель турагентства Trinity Moms Travel

Причина №2. Возможность заранее спланировать все подготовительные мероприятия

Подготовка к отпуску - всегда стресс. Нужно заранее договориться с начальством и взять отпуск, закончить все дела на работе, собрать вещи, договориться с родственниками, которые присмотрят за детьми, или взять все необходимое для отпуска всей семьей. В нынешних условиях к базовой подготовке к отдыху добавился еще целый спектр забот, связанных с пандемией. Бронируя путевку заранее, вы сможете отслеживать ситуацию с правилами въезда в выбранную страну и будете готовы ко всем требованиям. Можно заранее сдать ПЦР-тесты без спешки и переплаты за срочность, заполнить все необходимые формы на специальных сайтах, получить коды для въезда и не стоять в очередях в аэропорту. Все больше стран принимают сертификаты о вакцинации “Спутником”, поэтому можно даже сделать прививку, чтобы упростить себе перелет и пребывание на отдыхе. Еще один вариант: спланировать отдых так, чтобы успеть привиться зарубежной вакциной, заранее узнав все условия и правила.
Людмила Чернавская
Людмила ЧернавскаяЭксперт по туризму: основатель турагентства Trinity Moms Travel

Причина №3. Экономия

Как можно догадаться, туристический рынок сейчас находится далеко не в лучшем состоянии. Раньше главным способом сэкономить на отдыхе были горящие путевки. Но сейчас их просто нет, потому что, как я объяснила ранее, на рынке дефицит, и нераспроданные предложения либо очень дорогие, либо сомнительного качества. Поэтому единственный способ сделать свой отпуск хотя бы немного дешевле - это раннее бронирование. Поэтому туроператоры и турагенты с радостью идут навстречу клиентам, которые готовы приобрести путевку на несколько месяцев вперед. Многие компании предлагают туристам удобные схемы рассрочки, когда при первоначальном бронировании можно внести минимальную сумму, чтобы зафиксировать цену, а остальную сумму доплатить позже, даже прямо перед вылетом. Туроператоры также готовы пересматривать стоимость путевки в сторону клиента в связи с изменениями курса валют, предусматривают возможность отмены путевки с полным возвратом средств или переноса поездки без потерь в случае болезни клиентов.
Людмила Чернавская
Людмила ЧернавскаяЭксперт по туризму: основатель турагентства Trinity Moms Travel
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