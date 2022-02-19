3 причины спланировать летний отпуск заранее

На туристическом рынке сейчас ярко выраженный дефицит. Большинство стран закрыты, в открытых действуют ограничения на количество въезжающих туристов. Самолетов летает гораздо меньше, чем до пандемии, во многие любимые туристами страны не восстановили полеты чартерными рейсами. За время локдауна некоторые даже крупные отели обанкротились и остановили работу, а в открытых отелях ограничено количество проживающих. Все эти факторы приводят к тому, что путевок сейчас физически мало, и выбор крайне ограничен. В прошлом году многим туристам пришлось брать то, что осталось, чтобы отдохнуть хоть где-то. А оставались далеко не самые лучшие варианты: далеко от моря или от аэропорта, с плохими условиями проживания или с очень высокими ценами. Особенно это касалось отпуска на русском Юге: уже в начале мая все отели, от дешевых до самых роскошных, были забронированы на сто процентов. Раннее бронирование позволит выбрать именно то направление, проживание, перелет и стоимость тура, которые удобны вам, потому что в случае с путевками сейчас остатки совсем не сладки.

Людмила Чернавская Эксперт по туризму: основатель турагентства Trinity Moms Travel