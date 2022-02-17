Инструкция: как пережить джетлаг и недосып

Джетлаг настигал любого, кто летал на дальние расстояния. Что это такое, как с ним справиться или хотя бы не сделать хуже — читайте в материале «Рамблера».
Это рассогласование между привычным расписанием сна человека и суточным ритмом места, где он находится. Джетлаг возникает из-за резкой смены часовых поясов: организм не успевает привыкнуть к сменившейся во время перелета обстановке.
Джетлаг ощущается легче, если лететь на запад.: тело «думает», что день становится длиннее, и не хочет спать. Заснуть, когда не хочется спать, все-таки легче, чем бороться со сном. В обратной ситуации тело ощущает сокращение дня и считает, что ему пора на боковую.
Итак, что же сделать, чтобы джетлаг прошел легче?
Готовиться к перелету лучше за пару дней до поездки. Если вы летите на восток, ложитесь спать на пару часов раньше обычного. И наоборот — идите в кровать позднее привычного, если летите на запад. Да, первые дни вас «поколбасит», зато в место назначения вы приедете подготовленным и бодрым.
Отоспаться «авансом» нельзя, а вот устать заранее еще как можно. Не усложняйте ситуацию самому или самой себе и не уставайте сильно в последние дни перед вылетом.
Обычно люди выбирают прилетать утром: теплится мнимая надежда, что так мы экономим день отпуска. Но чаще всего мы настолько устаем, что засыпаем сразу после самолета, просыпаемся вечер и сбиваем режим окончательно. Прилетать лучше вечером: дорога из аэропорта вас утомит, и заснуть не будет проблемой.
Как только зашли в самолет, переведите часы на часовой пояс места прибытия. Если там еще день, то не засыпайте, как бы ни хотелось. Если там уже ночь, постарайтесь вздремнуть.
Мелатонин — естественный гормон, который говорит телу, когда ему нужно идти спать. Он обладает снотворным эффектом и поможет заснуть, если маски для сна и беруши не помогают. Добавки с мелатонином продают без рецепта, однако мы советуем проконсультироваться со специалистом. Побочные эффекты — головная боль, боли в животе, депрессивные состояния.
Совсем отказаться от бодрящего напитка не получится, знаем. Просто не пейте больше, чем обычно, чтобы не давать сердцу дополнительную нагрузку.
Главное правило борьбы с джетлагом — избегать дневного сна всеми возможными способами. Дотерпеть нужно хотя бы до заката. Один из способов это сделать — выйти на солнечный свет, свежий воздух и погулять. Мелатонин вырабатывается ближе в ночное время, когда садится солнце, и прогулка по солнечным улицам поможет «обмануть» мозг.
Неофициальное правило — на один час в самолете приходится один день адаптации. Если вы летели 4 часа из Москвы в Новосибирск, на перестройку уйдет четыре дня.
Конечно, можно успеть и быстрее, если соблюдать правила выше. Но не требуйте от себя многого. Не планируйте ничего важного, активного и стрессового в дни, когда тело только-только привыкает.