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3 часа назад

Видео: стюардесса рассказала, что запрещено в их профессии

Мира Маркина

Работа стюардессы очень специфична, и, на первый взгляд, кажется очень простой. На самом же деле, девушки проходят детский отбор, а после него их ждет длительное обучение. Кроме того, стюардессам запрещается то, что люди других профессий могут делать в обычной жизни.

Бортпроводники часто делятся тонкостями своей работы, и девушка по имени Виктория (@vichok05) — не исключение. В своем TikTok она опубликовала видео, в котором рассказала, что запрещено делать стюардессам. Например, они не могут покрасить волосы в яркий цвет и делать тату на видных местах. Об этих и других правилах смотрите в видео.

Ранее стюардесса рассказала, за что можно попасть в черный список.

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