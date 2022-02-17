Работа стюардессы очень специфична, и, на первый взгляд, кажется очень простой. На самом же деле, девушки проходят детский отбор, а после него их ждет длительное обучение. Кроме того, стюардессам запрещается то, что люди других профессий могут делать в обычной жизни.

Бортпроводники часто делятся тонкостями своей работы, и девушка по имени Виктория (@vichok05) — не исключение. В своем TikTok она опубликовала видео, в котором рассказала, что запрещено делать стюардессам. Например, они не могут покрасить волосы в яркий цвет и делать тату на видных местах. Об этих и других правилах смотрите в видео.