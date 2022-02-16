Почему стюардессы не советуют покупать билеты на вечерние рейсы

Никто не любит утренние рейсы, потому что приезжать в аэропорт нужно за несколько часов, а просыпаться ночью. Однако у них есть большой плюс. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

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Маркетолог одной из международных авиакомпаний Меган Хомм объяснила, каким рискам подвергаются пассажиры, выбравшие поздние рейсы.

По ее словам, у пассажиров, которые приобрели билеты на самый первый рейс, меньше шансов столкнуться с изменениями в расписании.

Если утренний рейс отменят, у туристов больше шансов улететь в течение дня другим самолетом. Особенно это касается зимнего времени, так как в этот период чаще встречаются отмены рейсов, связанные с погодными условиями.

Ее слова подтверждает исследование, проведенное Бюро транспортной статистики США. В ходе исследования были собраны данные о более чем 6 миллионах рейсов за 2013 год, затем они были разбиты по группам согласно времени их вылета, после чего было проанализировано среднее время задержки.

Выяснилось, что идеальное время для выбора утреннего рейса — 6–7 часов утра. В этом время задержка рейсов в среднем составляет 6–8 минут. Далее идет промежуток с 7 до 8 часов утра. Затем задержки рейсов случаются чаще с каждым часом. Среднее время задержки днем составляет 20 минут.