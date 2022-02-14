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47 минут назад

Чек-лист: что делать, если за границей заболел зуб

Дарья Амосова

Проблемы с зубами за границей — ночной кошмар путешественника. Непонятно, к кому обращаться, как общаться с врачом и кто за это все заплатит.

Чек-лист: что делать, если за границей заболел зуб
Фото: Кадр из фильма «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»Кадр из фильма «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»

«Рамблер» составил простой чек-лист — что делать, если в отпуске во рту внезапно что-то заболело.

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1. Определить характер боли

Комментирует Опарин Андрей Владимирович, врач-ортодонт.

Полноценное стоматологическое лечение за границей может значительно ударить по кошельку. В Европе ценник в 3-5 раз выше, чем в России.

Необходимо определить характер боли, чтобы понять, насколько срочным должно быть вмешательство.

Например, если боль возникает после холодных, горячих, кислых, сладких раздражителей, вероятно, у вас обострился хронический кариес. В таком случае за неделю отпуска ничего страшного не произойдет. В это время необходимо приобрести пасту для чувствительных зубов и записаться к своему стоматологу на даты, когда вы вернетесь.

В каких случаях необходимо незамедлительно обратиться к специалисту?

  • Боль пульсирующая, дольше 15 минут и возникает ночью. Это может быть пульпит.
  • Боль возникает при надкусывании, температура поднялась выше 37, в области десны появился красный отек. Это может быть обострение периодонтита или периостита.
  • Боль, связанная с зубами мудрости.

2. Связаться со страховой компанией

Комментирует Шевцова Наталья Андреевна, генеральный директор федеральной сети туристических агентств «Хоттур».

Если вдруг за границей заболел зуб, нужно позвонить по телефону в свою страховую компанию. Специалисты горячей линии дадут все инструкции, куда ехать и к кому обращаться.

Часть страховок покрывают экстренную медицинскую помощь, но не покрывают лечение зубов. Заранее уточняйте в страховой компании, какой именно пакет услуг она предоставляет путешественникам. Лучше, конечно, брать пакет, в котором лечение зубов будет включено.

Что обычно покрывает страховка

  • рентген-диагностика;
  • купирование острой боли — пломбирование или удаление;
  • анестезия;
  • травмы зуба в результате несчастного случая;
  • острые воспалительные процессы зубов и десен.

Что не покрывает страховка

  • протезирование, коронки, виниры, брекеты;
  • лечение хронических заболеваний;
  • отбеливание зубов;
  • профессиональная чистка.

3. Скачать онлайн-переводчик

Страховая компания передаст ваши данные в клинику, куда вы поедете за помощью. И все же — простенький переводчик пригодится даже тем, кто знает английский или местный язык. Программа поможет объяснить, где болит, на что у вас аллергия, какие пломбы у вас стоят и так далее.

4. Собирать все доказательства

А именно — чеки, квитанции, рентгены, выписки и все, что вам дают в руки в клинике. На родине эти документы понадобятся, чтобы получить страховое возмещение дома.

А что еще?

  • Сходите до отпуска к стоматологу, даже если ничего не болит. Специалист определит, нет ли во рту «бомбы замедленного действия». Профилактика — лучшее лечение.
  • Соберите аптечку из препаратов, которые вы знаете, на которые нет аллергии. У лекарств за границей бывают другие названия, а некоторые обезболивающие требуют рецепта. Помните, что последние нельзя сочетать с алкоголем.
  • Не нагревайте место боли, не занимайтесь самолечением (кроме обезболивающих в разумных количествах). Лечить последствия неправильно выдернутого зуба или незаконченного цикла антибиотиков сложней, чем острый кариес.
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