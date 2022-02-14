Чек-лист: что делать, если за границей заболел зуб

Проблемы с зубами за границей — ночной кошмар путешественника. Непонятно, к кому обращаться, как общаться с врачом и кто за это все заплатит.
«Рамблер» составил простой чек-лист — что делать, если в отпуске во рту внезапно что-то заболело.
Комментирует Опарин Андрей Владимирович, врач-ортодонт.
Полноценное стоматологическое лечение за границей может значительно ударить по кошельку. В Европе ценник в 3-5 раз выше, чем в России.
Необходимо определить характер боли, чтобы понять, насколько срочным должно быть вмешательство.
Например, если боль возникает после холодных, горячих, кислых, сладких раздражителей, вероятно, у вас обострился хронический кариес. В таком случае за неделю отпуска ничего страшного не произойдет. В это время необходимо приобрести пасту для чувствительных зубов и записаться к своему стоматологу на даты, когда вы вернетесь.
В каких случаях необходимо незамедлительно обратиться к специалисту?
Комментирует Шевцова Наталья Андреевна, генеральный директор федеральной сети туристических агентств «Хоттур».
Если вдруг за границей заболел зуб, нужно позвонить по телефону в свою страховую компанию. Специалисты горячей линии дадут все инструкции, куда ехать и к кому обращаться.
Часть страховок покрывают экстренную медицинскую помощь, но не покрывают лечение зубов. Заранее уточняйте в страховой компании, какой именно пакет услуг она предоставляет путешественникам. Лучше, конечно, брать пакет, в котором лечение зубов будет включено.
Что обычно покрывает страховка
Что не покрывает страховка
Страховая компания передаст ваши данные в клинику, куда вы поедете за помощью. И все же — простенький переводчик пригодится даже тем, кто знает английский или местный язык. Программа поможет объяснить, где болит, на что у вас аллергия, какие пломбы у вас стоят и так далее.
А именно — чеки, квитанции, рентгены, выписки и все, что вам дают в руки в клинике. На родине эти документы понадобятся, чтобы получить страховое возмещение дома.