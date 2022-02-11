Как облегчить долгую поездку в плацкарте: советы туристов

Поездка на поезде для многих считается маленьким приключением, большинство путешественников предпочитают путешествовать именно этим наземным транспортом, так как чаще всего он оказывается дешевле, да и переносится при меньшем стрессе, чем перелет. Однако поездка на поезде не всегда оказывается комфортной: отсутствие душа, нормального туалета и активности дают о себе знать. “Рамблер” собрал советы туристов о том, как облегчить долгую поездку, если вы едете в плацкарте.

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Питание — самое главное, что есть в путешествии. И если вы привыкли есть лапшу быстрого приготовления в поезде, чипсы и запивать это газировкой, то лучше перестать это делать. Одно из главных правил в поездке на поезде — не переедать. Дело в том, что вы проводите слишком мало времени в активной фазе, в основном сидите или лежите. Соответственно расходуете меньше энергии, чем в обычный день. Поэтому старайтесь перекусывать легкими продуктами, например, хорошо сохранятся цельные овощи и фрукты, сухофрукты, клетчатка, отруби и так далее. Не берите овсяную кашу в пакетиках — там много сахара. Возьмите с собой термос — в нем вы сможете заварить кашу. Также можно попробовать взять с собой детские быстрозавариваемые каши. В них нет сахара и можно достаточно быстро приготовить.

На вагон-ресторан и ларьки на остановках надежды нет. Это всегда дорого, а качество неизвестно. Иногда попадаются качественные вкусные блюда, а иногда их невозможно съесть.

Тишина и покой

Обязательно берите с собой наушники с вакуумными насадками, чтобы вас не отвлекали фоновые шумы поезда или слишком активные соседи. На ночь можно слушать музыку или смотреть фильм, если вы любите засыпать под телевизор. Если вам необходима полная тишина и покой для крепкого сна, то лучше запастись берушами и маской для глаз. Особенно это касается тех, кто планирует лечь спать раньше “отбоя” и выключения света.

В поездах бывают особенно шумные компании, которые даже после того, как все люди легли спать, продолжают развлекаться. В таком случае не бойтесь обращаться к проводнице для того, чтобы она их усмирила. Если этот способ не поможет, она позовет полицейских, которые в крайнем случае снимут людей с поезда.

Чистота

В большинстве дорожных составов есть комфортные душевые кабины, которые расположены в специальном вагоне. Также душевые есть на железнодорожных вокзалах, ими можно воспользоваться при длительной остановке. Помыться в поезде или на вокзале стоит 100-200 рублей в зависимости от того, в каком регионе вы находитесь.

Соблюдать гигиену лучше всего не только с помощью душа. Стоит прихватить с собой в поезд антисептик, влажные и сухие салфетки, туалетную бумагу, а также маску и небольшой флакон духов. Духами можно побрызгать воротник или капюшон в том случае, если в вагоне или туалете будет неприятный запах. Влажные, сухие салфетки и антисептик пригодятся вам для обработки поверхностей, не забудьте также протереть стол перед едой. Многие люди ставят ноги на стол для того, чтобы забраться на верхнюю полку.

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