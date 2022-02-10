Как чаще всего обманывают россиян в Турции

В пандемию коронавируса из туристов пытаются вытрясти как можно больше денег, чтобы хоть как-то улучшить финансы. Поэтому случаи обмана на турецкий курортах участились. Как чаще всего разводят россиян — в материале "Рамблера".

Чистка обуви

Такой способ развода на деньги часто встречается в Стамбуле. Мужчина "случайно" роняет щетку для обуви в пути, незнающий турист ее поднимает, и в благодарность за это ему до блеска вычищают туфли, кроссовки или все, что придется. А после турок начинает просить у иностранца деньги за выполненную работу. Поэтому ни в коем случае не поднимайте упавшую обувную щетку, даже если очень хочется помочь.

Такси

Таксисты в Турции редко говорят на английском языке и ездят не по фиксированной цене, а по таксометру. Высока вероятность, что туриста довезут до места за куда большую стоимость, чем полагается. Лучше контролировать маршрут по карте и проверять таксометр при посадке. Он находится в углу слева и должен быть на 0.

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