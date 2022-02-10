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1 час назад

В какой одежде вас не пустят в самолет

Мария Каткова

В самолет могут не пустить по разным причинам, например, неадекватное состояние или состояние алкогольного опьянения. Однако уже на стойке регистрации вам могут отказать в проходе на самолет из-за вашей одежды. В материале “Рамблера” — о том, какую одежду точно нельзя выбирать в самолет.

В какой одежде вас не пустят в самолет
Фото: РамблерРамблер

Грязная, с неприятным запахом

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Бортпроводники на борту самолета стараются контролировать не только безопасность пассажиров, но и комфорт. Поэтому они следят за тем, чтобы в самолете не было лишнего шума, грязи и неприятных запахов. Так как самолет — закрытое пространство, и окно для проветривания здесь не откроешь, то пассажиров в грязной и неприятно пахнущей одежде просто не допускают на борт. Им отказывают сразу же на стойке регистрации и просят переодеться. В противном случае они не смогут совершить перелет.

Оскорбительная одежда

На предмет оскорблений одежду проверяют бортпроводники, но в истории авиации были случаи, когда пассажиров не пускали в самолет из-за надписей на одежде. Не стоит надевать предметы с политическими лозунгами, религиозными и двусмысленными надписями, а также уберите в багаж одежду с откровенными изображениями. Даже если вы надеваете подобные вещи в шутку, лучше не заходить с ними на борт. В декабре 2019 года в США, например, произошел инцидент: девушку не пустили в самолет из-за футболки с надписью “Слава Сатане”. Мужу пришлось одолжить ей рубашку, чтобы она не оскорбляла чувства верующих.

Открытая одежда

Особенно это касается авиакомпаний арабских стран. Если вы полетите куда-то авиакомпанией Emirates или Quatar Airlines, то стоит надеть на борт закрытую одежду. Даже если вы летите в жаркую страну, стюардессы не будут входить в ваше положение. Женщины должны быть одеты без экстремальных мини и глубоких декольте. У мужчин должны быть брюки, закрывающие колени. В 2017 году Saudia Airlines выпустила обязательное правило, согласно которому женщины должны летать в одежде, закрывающей руки и ноги. Также она не должна быть прозрачной или обтягивающей. Мужчинам запретили летать в шортах. При этом авиакомпания оставляет за собой право снять пассажира с рейса, если он одет не по дресс-коду.

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