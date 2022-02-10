В какой одежде вас не пустят в самолет

В самолет могут не пустить по разным причинам, например, неадекватное состояние или состояние алкогольного опьянения. Однако уже на стойке регистрации вам могут отказать в проходе на самолет из-за вашей одежды. В материале “Рамблера” — о том, какую одежду точно нельзя выбирать в самолет.

Фото: Рамблер Рамблер

Грязная, с неприятным запахом

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Бортпроводники на борту самолета стараются контролировать не только безопасность пассажиров, но и комфорт. Поэтому они следят за тем, чтобы в самолете не было лишнего шума, грязи и неприятных запахов. Так как самолет — закрытое пространство, и окно для проветривания здесь не откроешь, то пассажиров в грязной и неприятно пахнущей одежде просто не допускают на борт. Им отказывают сразу же на стойке регистрации и просят переодеться. В противном случае они не смогут совершить перелет.

Оскорбительная одежда

На предмет оскорблений одежду проверяют бортпроводники, но в истории авиации были случаи, когда пассажиров не пускали в самолет из-за надписей на одежде. Не стоит надевать предметы с политическими лозунгами, религиозными и двусмысленными надписями, а также уберите в багаж одежду с откровенными изображениями. Даже если вы надеваете подобные вещи в шутку, лучше не заходить с ними на борт. В декабре 2019 года в США, например, произошел инцидент: девушку не пустили в самолет из-за футболки с надписью “Слава Сатане”. Мужу пришлось одолжить ей рубашку, чтобы она не оскорбляла чувства верующих.

Открытая одежда