Что нельзя делать при прохождении паспортного контроля

Для многих людей перелет всегд вызвает стресс, и речь не только о самом полете. Многие нервно проходят все процедуры, так как боятся сделать что-то не так. А ведь бывали и такие случаи, когда человека не выпускали из страны и разворачивали прямо на паспортном контроле. В материале “Рамблера” — о том, как правильно вести себя на паспортом контроле, и чего не надо делать.

Нельзя держать паспорт в обложке

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При пересечении границы человек должен предъявить загранпаспорт. Обязательно освободите его от обложки — это правило, которое действует во всех странах. Без обложки пограничник может идентифицировать, гражданином какой страны вы являетесь.

Обложка может говорить о порче и износе документа владельцем. Нередко по обложке сотрудники пограничной службы могут определить то, что паспорт — подделка.

Нельзя фотографировать

Не все понимают, что когда вы проходите через кабину паспортного контроля, вы пересекаете международную границу, а перед вами сидит сотрудник пограничной службы, а не сотрудник аэропорта. Паспортный контроль — процедура серьезная, которая может охраняться гостайной. Поэтому не доставайте фотоаппарат или телефон, и уж тем более не фотографируйте — технику могут конфисковать.

Не пытайтесь шутить

При прохождении границы вам могут задать несколько вопросов относительно цели вашего визита и того, с кем вы летите. Не стоит отшучиваться и уклончиво отвечать на вопросы, поставленные сотрудником пограничной службы. Он может заподозрить вас в незаконной деятельности и начнет проверять. Наверняка вам не хочется начинать с этого отпуск и задерживать себя на паспортном контроле.

Кого точно не пустят

Есть категории людей, которых точно не выпустят из страны. В первую очередь, это должники, которые не оплатили сумму свыше 30 тысяч. Если вы должны выплачивать алименты и задолжали 10 тысяч, то вас тоже не пустят через границу. Также не выпускают людей, которые объявили себя или собственные организации банкротами.