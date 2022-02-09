6 способов сэкономить при покупке авиабилетов

Приводим шесть советов от авиакомпании, которые помогут вам потратить меньше денег на перелет, и тогда у вас останется больше возможностей на отдыхе за границей.

Фото: TURIZM.RU TURIZM.RU

Выбирайте лучшее время для бронирования билетов

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Покупка билетов в последнюю минуту часто может оказаться более выгодной, так как авиакомпании снижают цены в попытке заполнить пустые места.

Однако в Wizz Air отметили, что, хотя оставшиеся места действительно могут быть дешевле в дни, предшествующие вылету, самые выгодные предложения нужно искать за восемь недель до вылета.

Вывод: если вы знаете, что собираетесь в путешествие за границу, бронируйте билеты скорее раньше, чем позже. Конечно, если для вас разница в стоимости имеет значение.

Представитель перевозчика подтверждает: «Это распространенный миф о том, что тянуть с покупкой до последней минуты, — значит сэкономить. Рейсы, как правило, дорожают по мере приближения к дате вылета, особенно если большая часть кресел уже продана. Бронирование за восемь недель вперед, пожалуй, оптимальное время для бронирования».

Бронируйте каждого пассажира отдельно

Когда какая-либо группа людей, например, семья, отправляются за границу, обычно вводится одно общее бронирование, и в нем указываются все фамилии. Часто это делается для того, чтобы на борту сидеть вместе со своей семьей или друзьями.

На практике это не самый дешевый способ покупки авиабилетов.

Wizz Air настаивает, что авиакомпании применяют так называемый «групповой» тариф при бронировании компаний и групп, а он изначально выше, чем при бронировании по отдельности.

Представитель авиакомпании заявил: «Когда несколько человек путешествуют вместе, групповое бронирование, скорее всего, выйдет дороже, поскольку алгоритм, заложенный авиакомпанией, автоматически стремится посадить группу вместе. В то же время бронирование мест по отдельности может занять больше времени, но это более экономичный вариант».

Выберите правильную валюту для расчетов

В подавляющем большинстве случаев, когда ваша авиакомпания базируется и работает за границей, дешевле оплатить билет в валюте пункта назначения, а не в рублях, например.

В зависимости от разницы курсов, возможно, стоит забронировать рейс в валюте перевозчика, а не в вашей текущей. Сомневаетесь, откройте две онлайн-вкладки с разным местоположением и сравните цены, например, в рублях и венгерских форинтах. Это может обеспечить существенную экономию.

Купите отдельно билеты «туда» и «обратно»

В целом ряде случаев бывает дешевле приобрести два отдельных билета. По словам представителя Wizz Air: «Возможно, это не в 100 процентах случаев, но при поиске лучших предложений стоит проверить, какой вариант выгоднее: один билет в оба конца или два отдельных бронирования».

Имейте в виду соседние даты

Если вы гибче подойдете к датам своего перелета, сможете организовать более дешевое путешествие.

Возможность улететь в течение «плюс-минус трех дней» — большое подспорье в плане экономии на билетах. А чтобы сэкономить еще больше, будьте готовы поменять аэропорты вылета и прилета.

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