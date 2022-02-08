Как правильно выбрать отель с “все включено”

Близится пора летних отпусков, когда самым популярным вариантом отдыха становятся отели с системой “все включено”. Однако многие туристы после прибытия в место отпуска сталкиваются с тем, что ожидание не совпадает с реальностью. В материале “Рамблера” — о том, как подобрать себе отель с категорией All Inclusive.

Стоит помнить, что подобная система в отеле подразумевает не только четырех-пятиразовое питание, но и развлечения для всей семьи. Это может быть анимация, аквапарк, спортивные мероприятия и вечерние шоу. Однако первый взгляд на отель вряд ли даст вам полную информацию о том, как там отдыхается.

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Оцените свои возможности

Стоит помнить, что у всех людей разные возможности, да и ценообразование сильно отличается от страны к стране. Поэтому если вы увидели шикарный отель на фотографиях, сначала стоит приценится. Турагенты рассказывали вопиющие случаи, когда семья настаивала на брони отеля, а потом при подписании договора выяснялось, что у них нет достаточного количества денег. При учете расходов на отпуск, нужно сначала выделить ту сумму, которую вы готовы потратить на поездку. Здесь стоит учитывать не только расходы на саму путевку, но и деньги, которые вы оставите на месте, в том числе затраты на экскурсии и сувениры.

Учитывайте особенности страны

В популярных странах, таких, как Турция, можно часто встретить хорошие бюджетные отели с системой “Все включено”. Такая же ситуация в Тунисе и Египте. Если вы увидите дешевый, но хороший отель, специально выискивать изъяны не стоит, особенно, если у него есть пятизвездная категория. В Европе, например, хорошего отеля с All Inclusive найти невозможно. Во-первых, большинство гостиниц там заточены под формат BB - bed and breakfast (Прим. ред. кровать и завтрак - тип питания, когда постояльцу предоставляют только место для ночлега и завтрак) из-за специфики туризма. Во-вторых, в большинстве европейских курортных городов питание довольно скудное, и не стоит на него надеяться даже в том случае, если вы заплатили большую сумму. Поэтому если вы все-таки решитесь на “все включено” в Европе, то стоит тщательно проверить условия.

Смотрите на условия

Многие отели называют свою систему “все включено” только из-за того, что у них четырехразовое питание. Это всегда написано в описании отеля. Система может работать по-разному: кто-то кормит 4-5 раз в день, но при этом за напитки взимается дополнительная плата. В каких-то отелях требуют доплату за детскую анимацию или за то, что они забирают у вас днем ребенка на развлечения. Стоит внимательно изучать все условия и подобрать для себя именно то, что вы хотите. Если отель, например, предлагает пятый прием пищи в качестве вечернего супа, но берет оплату за напитки на ужине, а вы не любите супы, то стоит подобрать для себя другой, более выгодный вариант.

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