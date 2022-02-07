Напитки, которые опасно заказывать в самолете: чек-лист

Чтобы не доставлять себе лишних неудобств во время перелета, необходимо не только соблюдать определенные правила, но и отказаться от некоторых напитков. Обратите внимание на чек-лист "Рамблера".

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Алкоголь

Тут все очевидно: спиртные напитки способствуют обезвоживанию организма. Даже самый короткий перелет — стресс для организма, который усугубляется обезвоживанием организма, возникающего из-за сухости воздуха в самолете. “Добивать” себя алкоголем на борту точно не стоит.

Томатный сок

В этот напиток, как правило, добавляют большое количество соли, что, как и в случае с алкоголем, может спровоцировать обезвоживание и появление отеков.

Газированные напитки

Даже обычную минеральную воду на борту самолета специалисты пить не рекомендуют. Дело в том, что газированные напитки провоцируют скопление газов в желудке. При перепадах давления во время полета это может стать причиной дискомфорта.

Чай и кофе

Взбодриться после утомительной процедуры регистрации в аэропорту и ожидания, безусловно, хочется. Поэтому часто пассажиры авиалайнера просят у стюардесс стаканчик кофе или чая. На самом деле, это не лучший выбор. Доктора не советуют увлекаться чаем и кофе (в которых содержится кофеин) в полете, поскольку эти напитки способствуют повышению давления. Этот “спецэффект” в полете, когда организм и так испытывает стресс, вам точно не нужен.

Что же можно?