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1 час назад

3 места на планете, где не работает гравитация

Все знают про закон всемирного тяготения, который открыл Исаак Ньютон, и вся планета живет по нему. Однако в мире все же есть несколько мест, где этот закон не работает, о них и пойдет речь в материале "Рамблера".

3 места на планете, где не работает гравитация
Фото: wikimedia.orgwikimedia.org

Детский водопад, Англия

Удивительное явление можно наблюдать на реке Kinder, там находится 30-метровый Детский водопад, вода которого при сильном ветре поворачивается вспять. Он находится в национальном парке Пик-Дистрикт в графстве Дербишир в Англии.

Аномалия у подножия горы Арагац, Армения

Кадр из видео

К горе Арагац ежегодно приезжают тысячи туристов со всего мира. И все для того, чтобы увидеть необычное антигравитационное явление. Так, если заглушить автомобиль, то он сам покатится в гору. Некоторые очевидцы даже утверждают, что подниматься по этой дороге гораздо легче, чем спускаться. Кроме этого, река, которая находится совсем неподалеку, также течет вверх.

Плотина Гувера в штате Невада, США

В американском штате Невада находится дамба, высота которой достигает 221 метра. И если вы поднимитесь на нее и проведете один эксперимент, то будете удивлены происходящим. Так, если попробовать вылить воду из бутылки, то жидкость польется вовсе не вниз, как это принято, а вверх. То же будет, если сбросить с этой высоты какой-нибудь легкий предмет. Все дело в мощнейшем потоке воздуха.

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