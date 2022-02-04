Инструкция: как найти скрытые камеры в отеле или съемном жилье

В номере Airbnb, в отеле или даже на съемной квартире злоумышленники могут оставить скрытую камеру, а то и несколько. Кто-то считает, что искать их — лишний повод для паранойи, однако новости о путешественниках, которые находили камеры в светильниках, телевизорах и даже подушках, говорят об обратном. Например, в 2019 году семья, путешествующая по Ирландии, обнаружила скрытую камеру в поддельном детекторе дыма на потолке. Турист подключился к Wi-Fi и заметил в перечне подключенных к сети устройств что-то под названием «IP-камера». Используя свой телефон, он просканировал порты и обнаружил прямую видеотрансляцию из своей комнаты в интернет. Подобные истории происходят не первый год, однако редкие туристы обнаруживают слежку. Предупрежден — значит, вооружен: рассказываем, как найти в съемном жилье скрытые камеры.

Какие бывают камеры

Видео дня

Большинство камер, предназначенных для дома, подключаются к Интернету по беспроводной сети. Материал с них можно просматривать удаленно или загружать на сервер. Более дорогие модели подключаются через кабель, который одновременно подзаряжает камеру. Существуют и старые добрые аналоговые «жучки», которые не имеют выхода в интернет и записывают все на SD-карту.

Как обнаружить камеры

Камеры с выходом в интернет можно найти с помощью приложений. Первым делом, подключитесь к местной сети: логин и пароль размещают обычно на входе или у стойки ресепшн. Если скрытая камера подключена к сети Wi-Fi, к которой у вас так же есть доступ, обнаружить ее поможет приложение Fing или WiFiman, оба доступны для iOS и Android. Программы сканируют используемую вами сети и покажут список подключенных устройств, а также дополнительные данные: аппаратное обеспечение, IP-адрес, производителя, название модели и тип устройства.

К Wi-Fi часто подключают телевизоры, умные лампы или прочие устройства, которые имеют соответствующее имя. Ищите имя, которое кажется подозрительным: что-то с упоминанием IP, camera, web и так далее. Злоумышленники могут переименовать устройство, поэтому обращайте внимание на что угодно подозрительное.

Кроме того, интернет-камеры и аналоговые можно искать самостоятельно. Чаще всего их помещают напротив кровати, душа, шкафа или окна, внутри непримечательных предметов обихода, которые обычно никто не трогает. Камеры, которые требуют постоянной зарядки, устанавливают в электронное устройство с существующим кабелем или туда, где легко спрятать тонкий провод.

Итак, как только вы прибываете в номер, проверьте следующие места.

вентиляционные отверстия

детекторы дыма

адаптеры переменного тока

датчики

телефоны

настольные лампы и торшеры

розетки

настенные часы

рамки

мягкие игрушки

углы мебели

зеркало

будильник

мыльница

держатель для зубной щетки

коробки из-под салфеток

DVD-проигрыватель или стерео-система

Можно ли обнаружить камеры невооруженным глазом?

Скорее нет: камера может быть незаметна на темном фоне часов или датчика. Обнаружить «жучки» можно, посветив на них ярким светом. Для этого плотно закройте шторы и пройдитесь по вышеперечисленным местам с включенной вспышкой или фонариком. Камеры будут отражать незначительный синее свечение. Попробуйте навести фонарик на камеру вашего телефона — выглядит скрытая камера примерно так же.

"Рамблер"

Как выглядит камера смартфона со вспышкой и без вспышки. С последней более заметно синее свечение от камеры.

Увы, этот подход не работает для зеркал и других сильно отражающих поверхностей. Для надежности пройдитесь по комнате еще раз, включив в смартфоне функцию ночного зрения: камеры будут мигать теперь красным светом.

Что делать дальше